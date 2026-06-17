El PRO le suelta la mano a Adorni y amenaza con echarlo a patadas del Congreso

El escándalo patrimonial de Manuel Adorni sigue sumando capítulos oscuros y ahora el fuego amigo promete liquidarlo sin anestesia. El oficialismo perdió su principal escudo protector en el Senado de la Nación y las papas queman de verdad.

La paciencia de los aliados se agotó por completo ante tantas mentiras oficiales. Resulta que Martín Goerling Lara, el actual jefe de la bancada del PRO, decidió salir a marcarle la cancha al mismísimo presidente Javier Milei.

El legislador fue letal y no se guardó ningún palazo a la hora de evaluar al funcionario cuestionado. "Si se llega a esa instancia, vamos a acompañar el pedido de censura o remoción de Adorni", disparó sin piedad.

La destitución inminente

La situación del burócrata libertario es insostenible y arrastra a toda la gestión hacia el abismo total. Los supuestos socios del gobierno están indignados por el papelón que protagonizó al dar explicaciones ridículas sobre su enriquecimiento ilícito.

Para el bloque amarillo, sostener a este impresentable resulta ser un carísimo capricho presidencial. "No da para más, está rompiendo un vínculo con la sociedad y está paralizando la gestión de todos los argentinos", sentenció el referente macrista ante la prensa.

Queda clarísimo que el jefe de ministros se transformó en un salvavidas de plomo que hunde cualquier intento de mostrar transparencia. Lo acusan directamente de haberle mentido en la cara al Congreso y a toda la Argentina.

Un gobierno paralizado

Mientras el país entero mira los partidos del Mundial 2026, en los fríos pasillos de Balcarce 50 se respira puro pánico y desesperación. Saben perfectamente que si habilitan el recinto parlamentario, la oposición junta los 37 votos y lo rajan de un plumazo. El oficialismo paraliza la actividad legislativa por el terror ciego a que ruede la cabeza de su principal escudero.

La famosa lucha contra la casta terminó en un mamarracho gigante donde encubren negociados y se aferran al sillón con uñas y dientes. Si el mandatario no suelta a su amigo rápido, el costo político será letal para sus futuras aspiraciones electorales. El reloj de arena se quedó sin granos y el parlamento afila la guillotina para el vocero ajustador.

Lo que tenés que saber sobre la destitución