Pichetto se corta solo, visita a Cristina Kirchner y activa el plan para reordenar al peronismo

El "viejo lobo" del Congreso rompió los moldes, se cortó solo y mantuvo una reunión privada y a solas con la exmandataria en el búnker de Constitución.

La sorpresiva cumbre no solo reabre los puentes del peronismo ortodoxo con el kirchnerismo, sino que activa una estrategia de máxima: un plan de reorganización nacional de la oposición para seducir al electorado desencantado y un compromiso explícito para voltear la condena de la "Causa Vialidad".

En medio del desgaste del oficialismo y de las denuncias del PJ por las estrictas condiciones de encierro de la expresidenta, la rosca tradicional demuestra que la centralidad de San José 1111 está más viva que nunca.

El reencuentro en el búnker y el plan de reordenamiento nacional

Para quienes daban por terminada la influencia del rionegrino, la muñeca política de Pichetto demostró seguir intacta. La reunión cumbre en el departamento de 230 m² en el barrio de Constitución se manejó bajo un estricto hermetismo.

Sin embargo, los pasillos políticos dejaron trascender el verdadero trasfondo del cónclave: diagramar una recorrida nacional destinada a "reordenar al peronismo".

La estrategia busca depurar las estructuras del Partido Justicialista, marginar a las expresiones consideradas extremistas y reconstruir una oferta electoral atractiva para los sectores desencantados con el rumbo económico de la gestión de Javier Milei.

Pero la rosca no fue meramente organizativa. Pichetto asumió un compromiso central en la mesa de San José 1111: ponerle el cuerpo al reclamo institucional que exige la anulación de la condena de seis años de prisión por la Causa Vialidad.

En la concepción del experimentado legislador, cualquier intento de unificación o armado electoral peronista nace con "plomo en las alas" si su principal figura doctrinaria continúa bajo el asedio y la inhabilitación de los tribunales de Comodoro Py.

El pragmatismo del péndulo ante el vacío de conducción

El abrazo de Miguel Ángel Pichetto a Cristina Kirchner a un año de su encierro es la metáfora perfecta del pragmatismo pendular que define la supervivencia del peronismo.

El mismo dirigente que supo garantizar la gobernabilidad del macrismo y que fustigó duramente los desvaríos económicos del Instituto Patria, hoy regresa al living de Constitución impulsado por el instinto de conservación ante la disgregación de la oposición. No hay amor real en San José 1111; hay necesidad mutua.

Cristina requiere del sello institucional y de la respetabilidad republicana que Pichetto conserva en el archipiélago legislativo para blindar su ofensiva contra el fallo de Vialidad. Pichetto, por su parte, sabe que no existe reorganización territorial posible del PJ sin el piso de votos que la expresidenta retiene desde su reclusión.

Al subir al ring la anulación de la condena y compararla con el régimen de los represores, la corporación política intenta transformar una causa penal por corrupción en una gesta de persecución, demostrando que en el barro de la rosca local los principios siempre se subordinan a las necesidades del armado de listas.

La contraofensiva legislativa y las quejas por el trato judicial

La visita secreta de Pichetto no se dio en el vacío, sino que sintonizó con una fuerte embestida del aparato del PJ en el Congreso de la Nación.

Horas antes del encuentro, los bloques de senadores y diputados peronistas ofrecieron una ruidosa conferencia de prensa con el objetivo de denunciar el supuesto hostigamiento y ensañamiento que sufre la exvicepresidenta por parte del ecosistema judicial.

Los legisladores opositores pegaron el grito en el cielo al asegurar que las condiciones de detención domiciliaria impuestas a Cristina Kirchner son sustancialmente más severas y restrictivas que las aplicadas a otros reclusos del sistema penal.

En un operativo de abierta victimización pública, el peronismo parlamentario llegó a denunciar que la Justicia trata a la líder del movimiento peor que a los militares condenados por delitos de lesa humanidad que gozan del beneficio del arresto en sus hogares.

En ese contexto de máxima tensión discursiva, el ingreso de una figura de la ortodoxia como Pichetto al departamento de San José le otorga a Cristina Kirchner el oxígeno político y la centralidad necesaria para ratificar que, aun con tobillera electrónica, sigue digitando los hilos del poder en las sombras.

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