¿Va o se borra? Kicillof evalúa ir al banderazo por Cristina mientras La Cámpora le marca la cancha

El reloj corre y la rosca dentro del peronismo está a punto de hervir. Mientras el oficialismo libertario lidia con sus propios escándalos, el PJ no se queda atrás y regala un nuevo capítulo de su interminable guerra fría.

Axel Kicillof se encuentra en una verdadera encrucijada política: define por estas horas si pone el cuerpo o manda a sus laderos al banderazo en Parque Lezama, organizado para este sábado por el año de la detención domiciliaria de Cristina Kirchner.

Desde La Plata aseguran que de alguna forma van a decir presente, pero el nivel de exposición es el gran debate. La duda principal del gobernador es si asiste personalmente a la convocatoria cristinista o si se limita a enviar una comitiva del Movimiento Derecho al Futuro y del PJ bonaerense que él mismo preside, para salvar la ropa sin quedar pegado a los sectores más radicalizados.

Fuego amigo y pases de factura

El clima en la provincia viene caldeado tras unas declaraciones incendiarias que salieron desde el propio armado kicillofista. Berenice Iañez, legisladora porteña que responde políticamente al ministro Andrés "Cuervo" Larroque, tiró un bidón de nafta al fuego al asegurar que la ex presidenta "ahora está bastante equivocada y jode bastante las pelotas", remarcando que el pueblo hoy les dio a "un Axel Kicillof".

Las palabras cayeron pésimo en el Instituto Patria, donde salieron a acusar a la dirigente de ser la voz de lo que el gobernador y su círculo íntimo no se animan a decir en público.

Del otro lado del ring, el cristinismo duro y La Cámpora afilan los cuchillos y no disimulan el malestar. Le reprochan abiertamente al mandatario provincial que se saca fotos en Córdoba, Corrientes y hasta viaja a España, pero todavía no fue capaz de hacer los 50 minutos de viaje desde La Plata hasta el departamento de Constitución para visitar a su jefa política.

En medio de este fuego cruzado, Máximo Kirchner ya avisó que harán todo lo posible para que Cristina sea candidata y le mandó un dardo venenoso al kicillofismo advirtiendo que la militancia no quiere "votar candidatos por omisión".

El rompecabezas peronista está desarmado y el sábado se sabrá si las piezas vuelven a encajar o si vuelan por el aire.

Lo que tenés que saber sobre la interna peronista