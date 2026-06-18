Marcela Pagano detonó la bomba: pide juicio político para Milei y expone los dólares sucios de Adorni

El oficialismo se cae a pedazos y el fuego amigo ya no perdona a nadie en los fríos pasillos del Congreso.

Marcela Pagano decidió patear el tablero y presentó un pedido formal de juicio político contra Javier Milei y Manuel Adorni por encubrimiento agravado.

La legisladora no se guardó absolutamente nada y acusó directamente al primer mandatario de proteger a un "ladrón" que le roba en la cara a todos los argentinos mientras el Gobierno exige sacrificios inhumanos.

La rosca parlamentaria ya ardía con la posibilidad de una simple moción de censura, pero la periodista devenida en política redobló la apuesta y fue a la yugular.

Pagano advirtió que esa medida tibia se queda cortísima porque el vocero podría reciclarse mañana mismo en otro ministerio con un sueldo millonario.

El juicio político, por el contrario, busca destituirlo e inhabilitarlo de por vida para ejercer cargos en el Estado, obligándolo a desfilar por los oscuros pasillos de Tribunales.

Los dólares bajo el colchón

La acusación central destapó una olla podrida que deja al descubierto la brutal hipocresía que se maneja en la Casa Rosada.

Mientras a los laburantes de a pie los exprimen sin asco con tarifazos e impuestos, Adorni habría escondido medio millón de dólares evadiendo al fisco durante 25 años.

Un verdadero escándalo de proporciones bíblicas que destroza por completo la narrativa de la superioridad moral que tanto pregona la cúpula violeta.

Semejante nivel de evasión por parte del hombre que da lecciones de economía todas las mañanas es un misil a la línea de flotación de la gestión oficial.

Parece que para algunos privilegiados del poder la motosierra es de goma y la plata se esconde en paraísos fiscales. Ya nadie se come el cuentito del ajuste cuando los funcionarios de primera línea tienen el placard lleno de billetes verdes sin declarar.

El que las hace, las paga

La furia de la diputada marca un punto de no retorno en la sangrienta interna oficialista que amenaza con llevarse puesto al Gobierno.

Utilizando el mismísimo eslogan de campaña de La Libertad Avanza, Pagano exigió a los gritos que "el que las hace, las paga".

La promesa de barrer con la casta política terminó convirtiéndose en un aguantadero de evasores VIP.

Ahora habrá que ver cómo reacciona la mesa chica ante este carpetazo letal que vino desde sus propias filas. El Presidente se encuentra contra las cuerdas: o sigue bancando la impunidad de su cuestionado empleado o le suelta la mano antes de que el Congreso convierta a su administración en cenizas. Lo único seguro es que el relato anticasta tiene los días contados.

Lo que tenés que saber sobre la bomba de Pagano