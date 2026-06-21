La casta vuela alto: decomisan un helicóptero de la corrupción de Odebrecht al armador libertario de José C. Paz

El relato de la motosierra y la pureza anticasta sumó un nuevo capítulo bochornoso en el conurbano bonaerense. El juez federal Sebastián Casanello ordenó el decomiso de un helicóptero Eurocopter 130B, matrícula LV-CFO, una joyita voladora con un prontuario judicial tan sucio como una cadena de bicicleta.

Lejos de pertenecer a un militante de base, la aeronave era el "chiche" preferido y de uso habitual de Fabián Carballo, el mismísimo armador político de La Libertad Avanza en el partido de José C. Paz.

Este oscuro empresario, que juega a dos puntas demostrando que los límites entre el oficialismo libertario y el massismo son apenas una ilusión óptica, quedó en el ojo de la tormenta: la Justicia constató que la máquina aérea proviene del circuito de lavado de dinero y los sobornos pagados por la constructora internacional Odebrecht, habiendo pertenecido previamente al mediático operador Jorge "Corcho" Rodríguez.

El aparatito volador, matrícula LV-CFO, no era utilizado por un simple militante de base que reparte volantes en la peatonal. La aeronave era el chiche preferido de Fabián Carballo, el mismísimo armador libertario en José C. Paz. Este oscuro empresario demuestra que las fronteras entre el oficialismo y el massismo son apenas una ilusión óptica.

El prontuario de la aeronave

La orden judicial no cayó del cielo por un mal estacionamiento, sino que viene de la pesada investigación por lavado de activos. El secuestro del helicóptero está íntimamente ligado al nefasto circuito de sobornos pagados por la constructora Odebrecht.

La plata sucia de la obra pública terminó financiando los caprichos aéreos de estos lúmpenes VIP.Para meterle más morbo a esta novela barata, la máquina voladora supo pertenecer al mediático Corcho Rodríguez, otro peso pesado en las carpetas de Comodoro Py.

Parece que en la política criolla los vehículos manchados por la corrupción se heredan entre operadores. Pasan los gobiernos, pero las mañas y los testaferros quedan intactos.

Asados desde el cielo

Los lujos de este mercenario de la política no pasaban desapercibidos para la gente de a pie que cuenta los centavos. Varios vecinos de una localidad rural de Luján todavía recuerdan las ostentosas visitas de Carballo durante la gestión de Alberto Fernández.

El muchacho aterrizaba su aparato millonario en pleno campo solamente para comerse un buen asado en un restaurante de la zona. Venían a destruir los privilegios de la casta, pero se pasean por los aires en helicópteros salpicados por coimas internacionales.

La justicia finalmente le cortó las alas al operador todoterreno que jugaba a dos puntas entre Sergio Massa y el gobierno libertario. Habrá que ver cómo explican semejante papelón en las altas esferas de la Casa Rosada.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo aéreo