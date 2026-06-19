El escandaloso tarjetazo de Karina Milei: aumentó su limite a $1.135 millones y oculta los gastos

El relato de la austeridad, la motosierra y la destrucción de los privilegios de la casta se hizo trizas en los alfombrados pasillos de Balcarce 50.

Mientras a los ciudadanos de a pie se les exprime el bolsillo con tarifazos e inflación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, decidió estructurar una caja chica institucional que de chica no tiene absolutamente nada.

El Fondo Rotatorio de la Casa Rosada fue disparado a la obscena cifra de más de 1.135 millones de pesos, lo que representa un brutal aumento del 141% respecto al ejercicio presupuestario del año anterior.

Esta ingeniería financiera funciona como un mecanismo de asignación VIP que incluye un arsenal de tarjetas de crédito y débito corporativas a disposición de la cúpula oficialista —con plásticos a nombre de "El Jefe", la vicepresidenta Victoria Villarruel y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem"—, cuyos resúmenes y rendiciones de cuentas han sido blindados bajo un estricto secreto de Estado.

La trampa financiera funciona como un verdadero relojito suizo para los muchachos que venían a barrer con la vieja política. Este sistema VIP incluye un arsenal de tarjetas corporativas a disposición de la cúpula oficialista.

Figuran plásticos a nombre de la mismísima "Jefe", la vicepresidenta Victoria Villarruel, el oscuro operador Eduardo "Lule" Menem y otra recua de burócratas de primera línea. Se la llevan en pala, pero ahora con el sello violeta.

El blindaje de los tickets

Para embarrar la cancha y que nadie meta las narices, el Gobierno le clavó un candado mafioso a la información pública. Aunque un pedido formal destapó la existencia de 140 tarjetas recargables, 3 plásticos de crédito de alto vuelo y 62 usuarios activos chupando del sistema del Banco Nación, la Rosada se negó rotundamente a entregar los resúmenes.

Ocultan bajo siete llaves los consumos, los comercios elegidos, los proveedores amigos y las rendiciones de cuentas. Transparencia cero.

El nivel de impunidad es tan grotesco que los funcionarios encargados de auditar este despilfarro obsceno son exactamente los mismos que tienen los plásticos en sus billeteras.

Pusieron al zorro a cuidar el gallinero con una caradurez que espanta. Ya ni se gastan en disimular el conflicto de intereses.

Para colmo de males, desde las entrañas de la Presidencia tuvieron que morderse la lengua y confesar que existe una investigación interna en curso por el presunto uso indebido de estas benditas tarjetas corporativas.

Por supuesto, fiel a la nueva costumbre del encubrimiento institucional, el expediente es más secreto que la fórmula de la gaseosa y nadie de afuera puede acceder a leerlo. Siga el baile de la nueva casta.

Lo que tenés que saber sobre el tarjetazo libertario