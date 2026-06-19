"¿A quién más amás?": la confesión de Maradona sobre Cristina Kirchner que su entorno silenció

El momento más estremecedor llegó de la mano de Alejandro Cottaro, quien recordó una charla en el jardín de la casa de Benavídez. El exjugador, en un instante de apertura emocional, observó una foto de Cristina Fernández de Kirchner y disparó: "La amo". Cottaro, al ver la reacción, le preguntó: "¿A quién más amás?".

La respuesta de Maradona fue instantánea y humana: "A Roma, a mis hijos...", señaló entre lágrimas. Pero el instante de paz duró poco. Según el testigo, el entorno, representado por Jony y Maxi, irrumpió en la escena para separarlos. "Me cortaron el momento que iba a soltarse. Eso es lo que es el rol del acompañante", sentenció con amargura.

Un entorno que blindaba el desastre

Cottaro no dudó en describir la dinámica perversa que rodeaba al astro. El Diez estaba en un lugar blindado, una burbuja que impedía el trabajo profesional. Él, siendo adicto recuperado, sabía perfectamente qué necesitaba Diego en materia de contención y control de abstinencia.

El entorno no permitía que se acercaran. El acompañante terapéutico remarcó que su labor era imposible en ese contexto de encierro hermético. El relato sobre aquel día es desolador: Maradona ponía cumbia, parecía contento y estaba bien, lo que hace que su muerte, poco después, resulte todavía más increíble para quienes lo vieron.

Mala alimentación y negligencia médica

Por su parte, Carlos Baccini, el otro testigo clave de la jornada, fue directo al grano sobre la salud física del ídolo. La alimentación que recibía no era adecuada para una persona con su condición cardíaca. Los cuidados médicos parecían, al menos, negligentes.

Baccini fue tajante al describir la falta de criterio en el entorno: "No era sana, Maradona era una persona cardíaca, con problemas de corazón. Le dieron de comer osobuco". Este detalle no es menor en el marco de la investigación judicial que busca determinar las responsabilidades por el fatal desenlace.

Lo que tenés que saber sobre el juicio