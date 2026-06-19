Milei desayunó con Adorni y empezó a echarlo: quién es Adrián Ravier, el nuevo vocero presidencial

El anuncio lo hizo el propio Adorni a través de sus redes sociales, minutos después de una reunión con Javier Milei en la quinta presidencial de Olivos. La salida del vocero no es una cuestión técnica, sino una consecuencia directa de la delicada situación política que atraviesa, acorralado por investigaciones judiciales que lo señalan por presunto enriquecimiento ilícito.

Para intentar frenar la sangría, el Presidente designó a Adrián Ravier, un economista liberal de perfil académico que ha cultivado un bajo perfil hasta el momento. Ravier, doctor por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, es un viejo conocido del entorno libertario, con quien incluso el mismísimo Jefe de Estado planeó escribir un libro hace más de una década.

Un "profesor" para intentar recuperar el relato

La designación de Ravier es, a todas luces, un intento de volver a las fuentes ideológicas tras meses de desastres comunicacionales. Con una vasta trayectoria docente en instituciones como la UCEMA y la Universidad Nacional de La Pampa, el nuevo vocero llega con la misión de intentar ordenar un discurso oficial que quedó completamente desdibujado por los escándalos de corrupción que salpican al entorno presidencial.

Sin embargo, en los pasillos de Balcarce 50 ya se preguntan si el cambio será suficiente. Muchos integrantes del gabinete reconocen, por lo bajo, que el problema no era solo el mensajero, sino el desastre que se intenta comunicar. Adorni se va, pero la sombra de las causas judiciales y las dudas sobre su patrimonio siguen pesando sobre el edificio.

La agenda libertaria: de la dolarización a la vocería

El nuevo hombre fuerte de la comunicación ya se había dejado ver hace un mes en Infobae, donde no dudó en marcar su postura sobre el rumbo económico: "Para mí, Argentina debería dolarizar", sentenció Ravier. Ese es el tono que el Gobierno quiere imponer para recuperar la confianza perdida, buscando en la teoría económica lo que no puede sostener en la práctica política cotidiana.

Resta saber si este giro "académico" bastará para calmar las aguas de una gestión que, hasta hoy, se movió entre el apriete de los aliados en el Congreso y la furia de los gremios. Milei apuesta a una cara nueva para resetear una comunicación oficial que, a juzgar por las encuestas y la calle, hace tiempo que no llega a destino.