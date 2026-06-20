Javier Milei nombró como vocero presidencial a Adrián Ravier, el economista al que escrachó en 2020 llamándolo "imbécil total"

El pragmatismo político del oficialismo volvió a romper todos los límites del asombro en este junio de 2026. En un sorpresivo e inesperado giro en la comunicación oficial, el presidente Javier Milei designó al economista Adrián Ravier como nuevo vocero presidencial de la Nación, ocupando el codiciado lugar que dejó vacante Manuel Adorni.

La nominación desenterró de inmediato un letal archivo digital: un violento e histórico hilo de tuits que el propio Milei le dedicó a Ravier en el año 2020, donde no solo lo defenestraba técnicamente por su falta de rigor académico al hablar de John Maynard Keynes, sino que lo calificaba de "imbécil total", "chanta", "pésimo economista" y "oficialista de Macri".

La designación de Adrián Ravier al frente de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación de Gobierno desató un vendaval de capturas de pantalla en las redes sociales.

Los usuarios de X (Twitter) no tardaron más de cinco minutos en rescatar un pormenorizado y agresivo descargo en el que Javier Milei, en su época de ferviente panelista mediático y polemista de la Escuela Austríaca, destruía la reputación profesional de su actual funcionario.

El archivo de 2020: La feroz demolición académica de Milei a Ravier

En aquel recordado hilo de 2020, Milei disparaba sin ningún tipo de filtro ético o diplomático: "Siempre sostuve que Ravier era un imbécil total. Además es un chanta que habla de Keynes sin leerlo y un pésimo economista que se la pasó pifiando todo. Al margen de pasarse de oficialista de Macri. Ahora el idiota se volvió a superar".

El enojo del hoy jefe de Estado respondía a la presentación de la tesis doctoral de Ravier, donde según la óptica del mandatario, el postulante demostraba una ignorancia supina sobre la obra magna del economista británico, confundiendo ecuaciones de economía abierta y cerrada en la Teoría General.

El teatro del absurdo y el funeral de la coherencia libertaria

La entronización de Adrián Ravier en el atril que supo pulir Manuel Adorni es el monumento definitivo al cinismo de la realpolitik criolla. Que el mismo presidente que construyó su carrera gritando "falacia" e insultando la idoneidad técnica de sus colegas decida entregarle el micrófono oficial del Estado a un hombre al que catalogó públicamente de "idiota" e "imbécil" expone una total devaluación de la palabra presidencial.

La supuesta batalla cultural y la "pureza anticasta" que predica el oficialismo terminan donde empieza la urgencia por llenar los casilleros del organigrama estatal con firmas de la Escuela Austríaca que validen el ajuste.

Ravier, por su parte, acepta el cargo asumiendo una humillación doctrinaria explícita: ponerse el traje de vocero de un líder que se burló de su tesis doctoral diciendo que era "para cagarse de risa varios días seguidos".

En Balcarce 50 ya no importan los marcos macroeconómicos, las ecuaciones de Keynes ni la curva de Phillips; importa la sumisión comunicacional en un teatro del absurdo donde los verdugos de ayer son los voceros del presente.

Las "burradas" macroeconómicas que Milei ventiló en las redes

La saña técnica con la que Milei atacaba a Ravier en el pasado se centraba en las inconsistencias pedagógicas expuestas en un formato audiovisual de su tesis.

El actual Presidente llegó a detallar que Ravier, al ser arrinconado por una pregunta sobre la procedencia de una fórmula de Demanda Agregada, intentó defenderse argumentando falsamente que "todos sabemos que Keynes no usaba ecuaciones", momento exacto en el que el tribunal examinador le arrojó las hojas impresas de la Teoría General de la Empleo, el Interés y el Dinero repletas de formulaciones matemáticas formales.

"No sólo ese error. Sino que usó la ecuación de la DA para una economía abierta cuando Keynes escribe para una economía cerrada", argumentaba Milei con precisión quirúrgica en el año 2020, rematando el hilo con una burla directa sobre el desconocimiento de Ravier acerca de la articulación macroeconómica tradicional:

"Su exposición muestra que no sabe que el ISLM determina el bloque de demanda agregada y que la curva de Philips es parte del bloque de la oferta agregada. En definitiva, su presentación es para cagarse de risa varios días seguidos".

La gran incógnita en las conferencias de prensa matutinas de la Casa Rosada será ver cómo el nuevo vocero defiende el rumbo de un ministerio de Economía cuyos fundamentos teóricos eran, para su actual jefe, un motivo de carcajada generalizada.

En 2018 también le dedico otro hilo de tweets irónicos a su actual vocero

Muchas gracias excelentísimo Dr @AdrianRavier por estos Tweets para el recuerdo. Los guardaré como recuerdo de tu profundo conocimiento del debate y de la matemática.

Sos motivo de burla de quien tenga una formación neoclásica razonable, algo que te excede por flojo matemático!!! pic.twitter.com/prK7QIfbPT — Javier Milei (@JMilei) May 1, 2018

Las claves de un nombramiento con alto voltaje de archivo