ATE armó un boicot en Rosario por el Día de la Bandera: Rodolfo Aguiar tildó de persona no grata a Milei

El clima político y social se corta con un cuchillo en la previa de los festejos oficiales por el Día de la Bandera en la ciudad de Rosario. En este sábado 20 de junio de 2026, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) armó las trincheras gremiales y promete una jornada de furia total, dispuestos a boicotear la llegada del presidente Javier Milei y su comitiva.

El líder nacional de los estatales, Rodolfo Aguiar, salió con los tapones de punta al declarar al mandatario como "persona no grata" en toda la provincia de Santa Fe debido a las políticas de ajuste y desmantelamiento de derechos.

La bronca sindical se potencia por la presencia de funcionarios salpicados por escándalos de corrupción y el contraste ético entre el padecimiento popular y los lujos VIP de Balcarce 50, transformando el Monumento a la Bandera en el epicentro de un fuerte choque entre el relato oficial y la resistencia callejera.

El repudio de ATE y la declaración de "persona no grata"

La conmemoración del Día de la Bandera en Rosario dejó de lado su tradicional tónica escolar y cívica para transformarse en un escenario de altísima conflictividad sindical.

La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) desplegó una estrategia de bloqueo y manifestación activa para repudiar la presencia del jefe de Estado en el emblemático monumento histórico.

El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, fue taxativo al sentenciar la postura de las bases de trabajadores: "El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina".

Desde la perspectiva del gremio, el desembarco de la comitiva libertaria en la cuna de la bandera constituye una provocación inadmisible en un contexto donde el poder adquisitivo de los salarios públicos y privados se pulveriza a la velocidad de la luz.

Las acusaciones de los estatales contra Milei van más allá del severo plan de ajuste fiscal; lo señalan de ejecutar una entrega sistemática de los recursos naturales estratégicos del país al gran capital transnacional, lo cual consideran la antítesis exacta del legado de soberanía e independencia que representa la enseña patria creada por Manuel Belgrano.

El choque de relatos sobre el mármol del monumento

La militarización del discurso y la movilización de ATE en Rosario ponen en evidencia la profunda fractura social que el programa económico de La Libertad Avanza ha consolidado en el interior del país.

Pretender celebrar el Día de la Bandera bajo una burbuja de aislamiento institucional y protocolo VIP resulta impracticable cuando las provincias sufren el estrangulamiento de sus partidas presupuestarias para salud, educación y asistencia social.

El gremio de estatales capitaliza con astucia el resentimiento social que generan las contradicciones morales del entorno presidencial, donde la retórica de la austeridad de la "motosierra" se contradice con gastos suntuarios y privilegios de palacio.

Sin embargo, la efectividad del boicot callejero en Plaza Pringles medirá si la resistencia sindical cuenta con el músculo de la ciudadanía de a pie o si se limita a una demostración de fuerza de los aparatos orgánicos en una jornada que, inevitablemente, volverá a dirimirse en el terreno de la violencia discursiva y el control de daños mediáticos por parte de la Casa Rosada.

Contraste de casta: Lujos oficiales versus la realidad del interior

El malestar acumulado por los trabajadores del Estado encuentra un detonante extra en el perfil de los funcionarios que integran la comitiva gubernamental que se desplaza hacia Santa Fe.

La presencia del entorno de asesores y secretarios del Poder Ejecutivo en los palcos oficiales es catalogada por la dirigencia obrera como una verdadera burla para la sociedad argentina en un marco de recesión extrema.

Las críticas apuntan al cinismo de un funcionariado que goza de viáticos y comodidades de privilegio mientras las auditorías y denuncias por desvíos éticos salpican las distintas áreas del organigrama nacional.

El contraste fue sintetizado por Rodolfo Aguiar con una crudeza discursiva orientada a calar hondo en el humor social: "La mayoría de nuestro pueblo tiene que elegir entre comprar comida y medicamentos, mientras ellos duermen en sábanas de 8 millones de pesos".

Para contener este avance y canalizar el descontento, ATE fijó su centro operativo de protesta en la céntrica Plaza Pringles, puntualmente en la caliente intersección de las calles Córdoba y Paraguay, desde donde las columnas marcharán para recordarle a la administración central que la paciencia de las calles se encuentra al borde de la ruptura y que la defensa del sistema público, la salud y la educación no claudicará ante los decretos presidenciales.

Las claves del sábado de furia en Rosario