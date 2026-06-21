YPF y Cagliardi hunden a Berisso en un caos social nunca antes visto: grave recesión del tejido económico

En vísperas del próximo año electoral, las fuerzas políticas comienzan a dinamizarse en Berisso y la región. El escenario actual se divide entre reuniones de viejos dirigentes, conversatorios vecinales impulsados por distintos espacios políticos y encuentros de articulación partidaria. En todas estas mesas de diálogo, el eje central es el mismo: la crítica situación del distrito y las graves problemáticas que afectan a la comunidad.

Más allá de las demandas vecinales cotidianas -como el pésimo estado de las calles, la falta de pavimentación, la irregular recolección de residuos, la deficiencia en los servicios públicos esenciales que derivan en cortes de luz, y falta de alumbrado y cloacas en ciertos barrios- surge fuertemente la grave recesión del tejido económico local y la aparición de amenazas contra la matriz productiva, comercial, empresarial y laboral de la ciudad.

La coyuntura adversa provocó el derrumbe del consumo. Las ventas minoristas cayeron drásticamente, afectando no solo rubros como la indumentaria y la electrónica, sino también comercios de productos esenciales. Este escenario se traduce en una preocupante cantidad de locales cerrados, poca circulación de dinero y un fenómeno creciente donde los clientes no pueden usar tarjetas de crédito por estar sobreendeudados.

A esta situación crítica, se suma la alerta máxima ante la posible llegada de megabazares a esa ciudad de cien mil habitantes, lo que encendió las alarmas entre comerciantes de distintos rubros por el mayor deterioro que podría generar en la actividad económica. El principal cuestionamiento radica en la imposibilidad de competir con estructuras comerciales que operan con grandes volúmenes de mercadería importada.

A la grave situación del comercio, se le suma el complejo panorama de otro sector estratégico de la económica regional: las empresas que integran la cadena de valor del polo petroquímico de YPF, que son pymes de servicios en distintos rubros, proveedores de indumentaria de trabajo, elementos de seguridad, viandas, insumos industriales, alquiler de equipamiento, entre otros.

En los últimos dos años, toda la cadena de valor sufrió la reducción del volumen de trabajo, incluso empresas históricas de la región se han quedado sin ningún contrato fijo, viéndose obligadas a evaluar planes de despidos de personal.

Esta realidad se agrava con el desembarco de corporaciones foráneas a la región, algunas de ellas de mayor magnitud como la compañía AESA, que buscan captar contratos de largo plazo que históricamente han sido desarrollados por firmas locales, fuertemente arraigadas al entramado productivo y comunitario de la región: emplean mayoritariamente a vecinos de Berisso y Ensenada, y dinamizan la economía regional por ser importantes consumidores del tercer cordón de la industria (proveedores de insumos y productos de distintos rubros).

Este escenario suma un componente que pone bajo la lupa la transparencia en los procesos de contratación, ya que AESA es una compañía controlada por la misma YPF. En los últimos años este vínculo generó varios conflictos en los sistemas productivos regionales de las cuencas hidrocarburíferas de Neuquén y Santa Cruz.

A esta situación se suma el complejo escenario que atraviesa la Cooperativa Textil de Berisso, una institución con más de cincuenta años de trayectoria abasteciendo de gasas a hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Actualmente, su continuidad se encuentra comprometida y podría poner en riesgo 140 puestos de trabajo, dependiendo en gran medida de la adjudicación de una licitación del Ministerio de Salud bonaerense.

Este contexto no impacta únicamente sobre las organizaciones que enfrentan dificultades —cooperativas, comercios y empresas—, sino que genera consecuencias que se extienden a toda la comunidad. El cierre o la reducción de la actividad de estas entidades implica la pérdida de puestos de trabajo, una disminución del consumo local y un debilitamiento progresivo del entramado productivo, configurando un efecto en cadena que afecta al conjunto de la economía regional.