USUARIOS VIP | El misterio de las 143 tarjetas: la caja millonaria que maneja Karina Milei

Mientras el grueso de la sociedad argentina afronta un severo ajuste en sus ingresos, la Secretaría General de la Presidencia, bajo la estricta órbita de Karina Milei, convalidó un incremento exponencial en sus recursos discrecionales.

El presupuesto destinado a los gastos operativos de la cartera pegó un salto nominal del 141% en apenas doce meses, trepando desde los $471,5 millones hasta la alarmante cifra de $1.135,1 millones.

Una filtración mediante los canales de acceso a la información pública dejó al descubierto un entramado VIP de 143 plásticos financieros asignados a la cúpula gubernamental, cuyos consumos, proveedores y rendiciones de cuentas permanecen blindados bajo un absoluto secreto de Estado.

La cifra que encendió la mecha de la polémica resulta verdaderamente escandalosa. El presupuesto para gastos operativos de dicha área, bajo la órbita de Karina Milei, pegó un salto nominal del 141% en apenas un año, pasando de $471,5 millones a la friolera de $1.135,1 millones.

El dato salió a la luz gracias a un pedido formal de acceso a la información pública, pero la respuesta oficial fue una tomada de pelo para la ciudadanía. La administración libertaria confirmó la existencia de tarjetas y usuarios autorizados, aunque se encargó de ocultar el detalle más sensible: los consumos concretos.

Un sistema con 143 plásticos al servicio del poder

La documentación que entregó Casa Rosada admite que existen 140 tarjetas recargables vigentes y 3 tarjetas corporativas de crédito, además de unos 62 usuarios activos en el sistema bancario.

Entre los nombres que figuran autorizados para manejar estos fondos aparecen Victoria Villarruel y el siempre polémico Eduardo “Lule” Menem.

Quienes solicitaron la información pidieron ver comprobantes, facturas y los expedientes de rendición, pero el Gobierno se negó a mostrar cómo se utilizó el dinero estatal.

Confirmaron que los plásticos existen, pero los gastos siguen siendo un secreto bajo siete llaves, alimentando las dudas sobre la transparencia.

Transparencia selectiva en Balcarce 50

Hasta el momento, no hay denuncias judiciales firmes por corrupción, pero la falta de rendición detallada es un golpe bajo a la confianza pública. El Gobierno llegó al poder prometiendo barrer con la casta y sus privilegios, sin embargo, el manejo discrecional de estos fondos operativos parece calcado de las viejas prácticas que decían venir a desterrar.

Mientras ajustan a trabajadores y jubilados, el manejo de esta caja millonaria deja un sabor amargo en la política nacional. La opacidad en el uso de los fondos presidenciales abre un foco de conflicto que será difícil de cerrar sin una rendición de cuentas seria y abierta para todos los argentinos.

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