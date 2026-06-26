La ruleta rusa de Cirio: Dólares en efectivo, fierros ajenos y polvo misterioso en Las Cañitas

Por orden de los tribunales federales, efectivos de la Gendarmería Nacional derribaron la puerta del exclusivo departamento de la modelo y conductora Jésica Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas.

El procedimiento, destinado a secuestrar grabaciones secretas que documentan el manejo de montañas de dólares provenientes de retornos ilícitos de la obra pública, derivó en un escenario escandaloso: la propiedad se encontraba vacía, la mediática permanece inubicable para las autoridades y las fuerzas de seguridad incautaron un botín que incluye casi 20.000 dólares en efectivo, armas de fuego vinculadas a su actual pareja, el empresario Nicolás Trombino, y sustancias no identificadas que ya fueron enviadas a laboratorios toxicológicos.

La orden judicial ejecutada por la Gendarmería Nacional no dejó margen para las dilaciones de cotillón que suelen caracterizar a las defensas de los personajes de la farándula vinculados al poder. Los investigadores, enviados por el juez federal Luis Armella y el fiscal Sergio Mola, irrumpieron en el edificio de Las Cañitas tras obtener testimonios clave en la causa por presunto lavado de dinero. Al franquear el acceso principal mediante la retención preventiva del portero, los uniformados comprobaron que Jésica Cirio no se encontraba en el inmueble, configurando una situación de extrema sospecha sobre su paradero actual.

A pesar de la ausencia de la imputada y de las filmaciones originales que originaron el allanamiento —las cuales supuestamente la retratan contabilizando millones de divisas en un country de San Vicente—, el resultado del registro domiciliario fue contundente.

Los peritos judiciales contabilizaron cerca de 20.000 dólares "cara grande" sin declarar, secuestraron armamento de puño cuya titularidad registral apuntaría de forma directa a Nicolás Trombino, y resguardaron dos gramos de un polvo blanco sospechoso para someterlo a reactivos químicos.

El hallazgo configura un combo probatorio que complica severamente la estrategia de desmentidas públicas que la exconductora venía sosteniendo.

Las cajas de la política y el fin del blindaje mediático

El allanamiento al departamento de Jésica Cirio expone la impúdica simbiosis entre la farándula televisiva y las terminales de recaudación de la política del conurbano. Durante años, suntuosos estilos de vida, viajes transatlánticos en jets privados y propiedades en los barrios más caros del país fueron exhibidos con total naturalidad como frutos del éxito publicitario, cuando en realidad funcionaban como la fachada perfecta para el blanqueo de fondos espurios. Que hoy la Gendarmería deba derribar una puerta y secuestrar fajos de dólares junto a armas no registradas demuestra que el blindaje político y judicial de la corporación lomense ha comenzado a resquebrajarse. La huida o el ocultamiento de Cirio ante la requisitoria de Armella y Mola no hace más que ratificar su culpabilidad fáctica; las cartas abiertas denunciando operaciones de prensa carecen de sustento cuando los resúmenes del Banco Nación y las cajas de seguridad hablan el idioma de la evidencia. El peronismo de la provincia de Buenos Aires asiste en silencio al derrumbe de un andamiaje financiero que financió campañas enteras, sabiendo que este tendal de cintas y pendrives puede transformarse en la sentencia definitiva de toda una estructura territorial.

La ruta de Nordelta y las declaraciones del arrepentido

En paralelo al despliegue en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las garras de la justicia federal se extendieron hacia el complejo habitacional Nordelta, en el partido de Tigre. Allí, los sabuesos judiciales le cayeron de sorpresa a Elías Piccirillo, exmarido de la modelo, quien actualmente purga una detención domiciliaria vinculada a desvíos financieros similares. Si bien el financista se mostró dócil ante las exigencias de la fiscalía y entregó las contraseñas de sus dispositivos electrónicos y teléfonos inteligentes, los primeros peritajes informáticos de urgencia arrojaron resultados negativos respecto a la localización de las filmaciones incriminatorias.

La mecha que detonó este sábado de furia en los tribunales fue encendida por el empresario Francisco Hauque, un antiguo socio comercial del entramado corporativo de Lomas de Zamora. Hauque decidió acogerse a los beneficios de la delación e introdujo en el expediente la confirmación de que el material fílmico existe, es auténtico y detalla con precisión quirúrgica el circuito de retornos y coimas que alimentaba las cajas políticas de la tercera sección electoral. Ante este panorama, el peronismo bonaerense sigue de cerca las fojas del caso con extrema preocupación, conscientes de que si los laboratorios validan el origen del dinero, el cerco judicial sobre la maquinaria de enriquecimiento ilícito del distrito será total e irreversible.

Las claves del sismo judicial que sacude a la farándula