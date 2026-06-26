El club de los repudiados: Milei lidera un ranking donde toda la clase política da pérdida

Un exhaustivo sondeo nacional, realizado durante los primeros diez días del mes sobre una muestra de 2.000 casos, arrojó un veredicto lapidario: absolutamente todos los líderes evaluados registran saldo negativo, cosechando más repudio que apoyo en la opinión pública.

En este escenario de desierto de representatividad, el presidente Javier Milei logra sostenerse en la cima de la tabla con un 42% de imagen positiva pero condicionado por un pesado 57% de valoración negativa.

El dato más disruptivo de la medición radica en el derrumbe de la mesa chica de la Casa Rosada, donde la secretaria general Karina Milei toca el 68% de rechazo y el vocero presidencial, Manuel Adorni, se corona como el dirigente más resistido de la Argentina con un histórico 71% de imagen negativa.

La paradoja de Milei y la resistencia del núcleo duro peronista

La fisonomía de la opinión pública actual se asemeja a un concurso de "espantavotos" donde las victorias se definen por quién genera menor nivel de alarma en el electorado.

En ese contexto de fuerte fragmentación, Javier Milei saca chapa de puntero de la medición. Sus niveles de aceptación masiva se estabilizaron en un 42%, lo que le permite mirar al resto del arco político desde arriba, aunque el 57% de repudio refleja el desgaste natural de la gestión de gobierno y los esquemas de ajuste fiscal.

Pisándole los talones en un virtual empate técnico por el segundo puesto del podio se ubica el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien retiene un 41% de consideración positiva frente a un 56% que lo desaprueba. El podio del "mal menor" lo termina de configurar la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuya base de fieles se mantiene de hormigón armado al registrar 40% de imagen positiva y un 58% de negativa.

Los datos demuestran que, a pesar del adverso escenario macroeconómico, las principales figuras del peronismo y el kirchnerismo logran consolidarse como las únicas terminales capaces de articular una resistencia discursiva con retención de capital político propio.

El colapso del relato libertario y el factor Adorni

El derrumbe vertical de Manuel Adorni en las encuestas de opinión pública representa el certificado de defunción de la efectividad de la chicana como método de gestión. Durante dos años, el portavoz presidencial construyó su capital simbólico sobre la base del sarcasmo matutino, el menosprecio a la prensa y una puesta en escena diaria que simulaba el formato de un monólogo de comedia nocturna.

Sin embargo, cuando las conferencias de prensa dejan de ser un insumo de redes sociales y se contrastan con la realidad del desempleo, las tarifas imposibles de pagar y los reiterados nombramientos de familiares en la estructura estatal, el libreto del atril pierde toda gracia. Que Adorni haya roto el techo del 71% de imagen negativa lo posiciona como un activo tóxico para la comunicación de Balcarce 50.

La sociedad toleró los desplantes discursivos en las etapas de luna de miel del gobierno, pero en la actualidad, con el bolsillo al límite, las sonrisas sobradoras y el dogmatismo ideológico ante las preguntas incómodas pasaron de ser una marca registrada a constituir una provocación intolerable para el ciudadano de a pie.

La crisis de los liderazgos tradicionales y la mesa chica en rojo

Si los casilleros superiores de la encuesta despiertan preocupación en los despachos oficiales, las cifras de las segundas líneas y de los expresidentes adquieren un carácter radiactivo. Mauricio Macri continúa pagando los costos de su juego de influencias desde las sombras de la coalición gobernante, estancándose en un modesto 39% de apoyo y un abultado 59% de repudio explícito.

Por el carril opositor, la realidad de Máximo Kirchner es todavía más compleja: el líder de La Cámpora ratifica su tendencia declinante en la calle al registrar apenas 28% a favor contra un aplastante 64% de rechazo total, una señal clara de que el apellido familiar ha dejado de traccionar adhesiones por fuera de las fronteras de la militancia partidaria organizada.

La mayor sorpresa del estudio demoscópico se localiza en la periferia íntima del Jefe de Estado. Karina "El Jefe" Milei vio resentida su consideración pública de manera drástica al alcanzar un 68% de imagen negativa (y apenas un 25% de positiva), disolviendo el velo de misterio y eficacia administrativa que la rodeaba. No obstante, la medalla de lata de la jornada quedó para el portavoz Adorni.

Sus recurrentes polémicas familiares, sumadas al desgaste de una rutina comunicacional basada en la confrontación constante, terminaron por licuar sus niveles de aceptación, convirtiéndolo en un pararrayos que absorbe de manera concentrada la frustración de una ciudadanía que ya no encuentra motivos para sonreír frente a los atriles de la Casa Rosada.

Las claves del mapa de la desaprobación nacional