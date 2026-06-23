Mochilas, sobresueldos y la entrega de la Hidrovía: el escandaloso curro del "Agente 007 de La Salada"

Diversas filtraciones provenientes del riñón del poder central exponen una supuesta ingeniería de financiamiento espurio montada a la sombra de la Fundación Faro.

La trama, que es investigada como un presunto canal de desvío de los fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), tiene como principales señalados al asesor presidencial Santiago Caputo y a su hermano, Francisco Caputo.

De acuerdo con los elementos recolectados por fuentes parlamentarias, el dinero de los espías se habría utilizado de manera discrecional para costear desde sobresueldos jerárquicos destinados a sostener la erosionada figura del vocero Manuel Adorni, hasta el financiamiento de la estructura de militancia digital que opera de manera coordinada en las redes sociales.

La logística de las mochilas negras y las oficinas de Auguadra

La presunta ruta del dinero que conecta los fondos reservados del organismo de inteligencia con la política partidaria simula los esquemas de recaudación más oscuros de las últimas décadas del siglo pasado.

La logística del traslado del efectivo, extraído sin controles de auditoría de las arcas de la central de espías, estaría bajo la coordinación operativa del subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem. El funcionario es apuntado como el encargado de monitorear el traslado de bultos y mochilas que contienen divisas destinadas al sostenimiento de lealtades internas.

El destino final de ese circuito de distribución física serían las oficinas de la consultora Auguadra, búnker neurálgico donde se fraccionaría el capital. Los informes preliminares señalan que una porción significativa de estas partidas en negro opera como un auxilio financiero de emergencia para Manuel Adorni.

El portavoz presidencial, desgastado por la gestión y por indicadores de imagen que tocan pisos históricos, habría recibido este flujo para oxigenar su despliegue logístico personal y dilatar una crisis de continuidad que mantiene en vilo al organigrama de comunicación de la Casa Rosada.

La Ruta del Financiamiento Paralelo (Junio 2026) - Terminal de Origen: Fondos de carácter reservado y sin auditoría de la SIDE. - Operación Logística: Traslado en mochilas negras coordinado por "Lule" Menem. - Centro de Acopio y Reparto: Oficinas de la firma Auguadra. - Destinos Finales: Sobresueldos de la vocería y financiamiento del aparato de Fundación Faro. - Redes Digitales: Sostenimiento de las remuneraciones del ejército de trolls en la plataforma X. - Contraprestación Mayor: Concesión estratégica de la Hidrovía del Paraná al Grupo Neuss.

La casta de los fondos reservados

El escándalo que vincula la caja de la SIDE con el financiamiento de la Fundación Faro desarticula de raíz el mito fundacional de la pureza administrativa de la gestión libertaria. Utilizar los recursos estratégicos de la seguridad nacional como si se tratara de un cajero automático familiar para el clan Caputo no solo constituye una grave irregularidad administrativa, sino un insulto a una ciudadanía sometida a privaciones extremas. Mientras el ciudadano de a pie es empujado a elegir entre pagar los servicios básicos o la comida, los fondos públicos de inteligencia fluyen en mochilas negras para financiar ejércitos de cuentas falsas en las redes sociales y para blindar artificialmente los ingresos de funcionarios desgastados como Manuel Adorni. La mecenas Fundación Faro ha mutado rápidamente de ser un supuesto centro de debate de ideas a consolidarse como la fachada perfecta de una matriz de retornos y tráfico de influencias donde el patrimonio soberano, como la Hidrovía del Paraná, se entrega en bandeja a cambio de financiamiento corporativo.

El factor Francisco Caputo y el desvío hacia los trolls de X

La interna por el manejo de los recursos ha comenzado a generar fisuras en el esquema de asesores. Los reportes indican que Francisco Caputo operó de manera autónoma para capturar una porción de las partidas de inteligencia antes de la distribución general regulada por su hermano Santiago.

El objetivo de esta maniobra habría sido el fondeo directo de las actividades de la Fundación Faro, garantizando la solvencia de los ciclos de conferencias ideológicas y, fundamentalmente, la liquidación en tiempo y forma de los estipendios que percibe el entramado de cuentas automatizadas y hostigadores digitales en la red social X.

Esta canalización de fondos confidenciales hacia la estructura de agitación virtual demuestra que la denominada "motosierra" presupuestaria posee excepciones insalvables cuando se trata de subsidiar los dispositivos de propaganda que blindan el relato oficialista.

La utilización de la central de espías para pagar el aparato de legitimación en redes sociales expone el nivel de centralidad que la Casa Rosada le asigna a la batalla cultural digital, transformando un organismo de seguridad del Estado en una agencia de colocación de empleo para militantes virtuales y editores de contenido faccioso.

Hidrovía y el Grupo Neuss: Las contraprestaciones del poder

El entramado de impunidad de esta ingeniería financiera adquiere un volumen sistémico al analizar la procedencia de los aportes privados que complementan la caja de Fundación Faro. En el submundo de las corporaciones y el cabildeo político, el rol de principales benefactores económicos recae sobre los hermanos que conducen el Grupo Neuss.

Sin embargo, las millonarias donaciones destinadas al sostenimiento de la fundación no se explican por razones de filantropía ideológica, sino por la expectativa de retornos comerciales de altísima rentabilidad en el plano de las decisiones públicas.

Como contraprestación directa por este auxilio financiero a las estructuras de los hermanos Caputo, la cúpula del Poder Ejecutivo avanzó decisivamente en la adjudicación del negocio logístico y de transporte más codiciado de la República Argentina: la concesión y el dragado de la Hidrovía del Paraná.

La privatización del principal corredor de exportación granaria del país en favor de los financistas de la fundación transforma un presunto caso de financiamiento ilegal de la política en un severo conflicto de intereses que compromete el control aduanero, las divisas nacionales y los principios de soberanía económica sobre el río interior más estratégico del Cono Sur.

Las claves de la ingeniería financiera secreta