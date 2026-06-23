El oscuro cementerio de vehículos de Kicillof: autos apilados, repuestos truchos y multas fantasma

El predio ubicado en la zona de 3 y 523 debería funcionar como una fortaleza logística para la Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, un drone acaba de dejar al descubierto la peor miseria administrativa: verdaderas montañas de chatarra apiladas sin control. El nivel de impunidad es tan grotesco que la desidia ya ni siquiera se esfuerza en esconderse de la mirada pública.

Multas fantasma, ambulancias en llantas y patentes clonadas

Entre los escombros descansa un Peugeot 205 rojo (BVL337) que literalmente aplasta a una Ford F-100 (WQQ682), ambos a nombre del Poder Ejecutivo. Pero el verdadero escándalo de corrupción explota al encontrar un Peugeot 205 verde (BWT212) hundido bajo otro coche del Tribunal de Cuentas (BWT219). Mágicamente, este bloque de chapa registra multas recientes por más de 332 mil pesos.

Nadie explica cómo un auto compactado anda pisteando y pasando semáforos en rojo hasta octubre de 2025. Lo mismo ocurre con la ambulancia ONO938 del Ministerio de Salud, a la que dejaron en llantas y le clavaron una infracción en julio de 2025. La postal se completa con patentes sueltas, como la FKZ607 de una Peugeot Boxer, tiradas entre carrocerías dadas vuelta.

El curro VIP de las autopartes y la vista gorda

Las fuentes internas indican que este cementerio de chapa es la fachada perfecta para el mercado negro de repuestos de camionetas Hilux y Ranger. Denuncian que hay manos amigas que desvalijan faros, baterías y piezas clave antes de enviar las unidades a compactación. Todo opera bajo las narices de la secretaria general de la Gobernación bonaerense, Agustina Vila, y de la subsecretaria Paula Verónica Ferraris.

En el barro diario saltan los nombres del auditor Germán Sigampa, la directora Rosana Viscardi y el operador de ATE Marcelo Sánchez junto a Jonathan Russo. La matriz de corrupción, bancada por un misterioso "Diego", sigue intacta pese a que en enero ya había volado el ex titular Ariel Abelando. Mientras tanto, Carlos Bianco y Axel Kicillof se lavan las manos y miran para otro lado.

Esta nota nació a partir de un informe del excelente y querido medio colega Realpolitik.com.ar.