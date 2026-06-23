Las premoniciones de Natacha Jaitt sobre Insaurralde y Cirio sacuden los tribunales de Comodoro Py

El prolongado letargo en los pasillos judiciales de Comodoro Py ha comenzado a quebrarse a raíz de las recientes medidas dictadas en las causas por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Los recientes allanamientos ordenados sobre las propiedades de la conductora y modelo Jésica Cirio, donde las fuerzas federales incautaron importantes sumas de divisas extranjeras, reavivaron el debate público y trajeron a la luz una serie de antiguos pronunciamientos realizados en redes sociales.

El archivo digital volvió a posicionar en el centro de la escena a la fallecida mediática Natacha Jaitt, cuyas detalladas acusaciones públicas vertidas hace más de una década comenzaron a ser releídas con el prisma de los actuales expedientes judiciales que acorralan al poder político bonaerense.

El tuit premonitorio de 2013 y el inicio de la relación mediática

Las actuales derivaciones de las pesquisas federales encontraron un correlato inesperado en el historial de publicaciones de la plataforma X (entonces Twitter). En el año 2013, mientras Martín Insaurralde se consolidaba como el principal candidato a diputado nacional del oficialismo y su noviazgo con la modelo colmaba los programas de espectáculos, Natacha Jaitt utilizó sus canales digitales para lanzar una severa advertencia sobre los manejos económicos de la pareja.

En aquel entonces, sus afirmaciones fueron desestimadas por el entramado mediático y político, que las catalogó como imputaciones despechadas o carentes de sustento fáctico.

Sin embargo, el avance de las pericias patrimoniales ha otorgado una nueva relevancia institucional a aquellas declaraciones. El tiempo terminó transformando las acusaciones de la mediática en una cruda descripción de la matriz de corrupción y desvío de recursos públicos que hoy analiza el Poder Judicial, confirmando que las alertas tempranas sobre el incremento injustificado de los activos de la entonces pareja real de Lomas de Zamora poseían una base real que los organismos de control omitieron investigar durante años.

La hipocresía corporativa ante la verdad incómoda

El avance de las causas por enriquecimiento ilícito contra Martín Insaurralde y los recientes secuestros de divisas a Jésica Cirio exponen no solo una monumental estafa a los contribuyentes bonaerenses, sino también la complicidad del ecosistema mediático y político que blindó esa impunidad durante más de una década. Cuando en 2013 Natacha Jaitt denunció con nombre y apellido que el idilio televisivo ocultaba una burda ingeniería de lavado de dinero, los mismos sectores que hoy se escandalizan prefirieron tildarla de "loca" para proteger sus pautas y sus vínculos con el poder de turno. El archivo hoy funciona como un espejo incómodo para Comodoro Py y para la dirigencia: demuestra que la corrupción no era invisible, sino tolerada. Mientras el conurbano profundo se hundía en la pobreza, el dinero de los laburantes financiaba yates en Marbella y vestidores de lujo, confirmando que las verdades más incómodas suelen gestarse en los márgenes de un sistema sordo ante las denuncias que quiebran su relato de pureza.

El "Yategate" y el ocaso del barón de Lomas de Zamora

El declive definitivo del esquema político de Insaurralde se precipitó tras la filtración de sus lujosas vacaciones en el Mediterráneo junto a la modelo Sofía Clerici, un evento bautizado por la opinión pública como el "Yategate". Las imágenes de opulencia en Marbella desataron una crisis institucional sin precedentes dentro del gabinete de la provincia de Buenos Aires, forzando la dimisión inmediata del funcionario y cancelando su participación en el armado electoral.

El escándalo no tardó en trasladarse al plano penal, donde la inconsistencia entre sus ingresos declarados como servidor público y el nivel de gastos exhibido en el exterior dio pie a las denuncias troncales.

Paralelamente, la situación procesal de Jésica Cirio se ha visto severamente comprometida a partir de los operativos ejecutados en sus residencias. El hallazgo de fajos de billetes termosellados de origen dudoso echó por tierra los intentos de la defensa por desvincular el patrimonio de la conductora de las actividades del ex jefe de Gabinete bonaerense.

La recolección de pruebas materiales dota de consistencia jurídica a las sospechas de que la estructura familiar funcionó de manera coordinada para ingresar capitales de procedencia ilegal al circuito financiero formal durante una década entera.

Los puntos clave del archivo de la corrupción