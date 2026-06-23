Milei en caída libre, los curros de Adorni y el ejército de trolls que sostiene el relato libertario

El informe detalla una estrepitosa caída en el volumen de interacciones directas del Presidente en la red social X, al tiempo que expone una altísima concentración en la generación de campañas de hostigamiento contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, un escenario que contrasta con la persistencia de reclamos masivos en las calles por las jubilaciones, el presupuesto universitario y las movilizaciones por violencia de género.

La dinámica de gestión centralizada en la actividad digital del Jefe de Estado comenzó a mostrar síntomas de agotamiento cuantitativo durante el último mes.

El análisis de QSocial Big Data enciende luces rojas en la Casa Rosada al certificar que el caudal de interacciones de la cuenta personal de Javier Milei descendió bruscamente hasta situarse en una media de apenas 56 mil reacciones durante mayo.

Este retroceso estadístico marca el quiebre de una tendencia que parecía imbatible y transforma lo que antes era un fenomenal poder de fuego comunicacional en un mecanismo que no logra contener el descontento por la situación económica.

El declive de la narrativa libertaria se aceleró tras el impacto político de los nombramientos jerárquicos de parientes en dependencias públicas y las denuncias cruzadas en los tribunales federales, sucesos que la opinión pública asimiló a las prácticas tradicionales de la denominada "casta".

La pérdida de iniciativa en el plano virtual deja al descubierto que los recursos retóricos utilizados desde el atril presidencial han comenzado a perder eficacia para blindar la gestión frente a los efectos visibles del programa de ajuste fiscal.

El algoritmo no llena las heladeras

El informe de QSocial Big Data confirma una verdad incómoda para la mesa chica de la Casa Rosada: el ecosistema virtual es un territorio de comunidades construidas artificialmente que se desmorona cuando choca contra la cruda realidad socioeconómica. La espectacular caída de las interacciones de Javier Milei y el descubrimiento de que apenas cuatro operadores concentran el grueso de los ataques contra Axel Kicillof desnudan la fragilidad de un gobierno que pretendió sustituir la política territorial por el me gusta y el retuit masivo.

Las polémicas de Manuel Adorni demostraron que los privilegios de la función pública no desaparecieron, sino que cambiaron de manos, dinamitando la superioridad moral del discurso anticasta. Mientras los canales satélites como Mate con Mote o Agarrá la pala multiplican clics en un vacío autorreferencial, la legitimidad real se dirime en las plazas.

El presupuesto universitario, el drama de las jubilaciones y el grito de #NiUnaMenos por Agostina Vega no son tendencias efímeras de X; son el emergente de una sociedad asfixiada que le está apagando el televisor al relato oficialista.

La fábrica de odio contra Kicillof y la resistencia callejera

Una de las revelaciones más significativas del estudio privado radica en la disección del aparato de militancia oficialista. De acuerdo con los datos de Big Data, la supuesta ola orgánica de rechazo hacia la gestión de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires es, en realidad, una operación planificada: el 82% de la negatividad volcada en redes contra el gobernador proviene de un núcleo cerrado de apenas cuatro influenciadores digitales. Estos creadores de contenido, coordinados desde escritorios vinculados al oficialismo, fabrican de manera sistemática tanto el hostigamiento a la oposición como la veneración acrítica hacia las medidas del Ejecutivo nacional.

No obstante, esta arquitectura de nicho encuentra un límite infranqueable al traspasar las pantallas. Mientras la estructura oficialista intenta inflar el perfil de la ministra Patricia Bullrich a través de videos cortos en TikTok para disputar el centro de la escena con referentes opositoras como Myriam Bregman, la agenda social de la calle impone sus propias prioridades. La movilización popular se mantiene traccionada por problemáticas estructurales que la ficción digital no logra disolver: los haberes jubilatorios de miseria, el desfinanciamiento crónico de las universidades públicas y el fuerte reclamo de #NiUnaMenos motorizado por el caso de Agostina Vega configuran un escenario de creciente conflictividad que las métricas de internet ya no pueden maquillar.

Las contradicciones de la comunicación libertaria