La política tradicional tiró la toalla y hoy los verdaderos dueños de la calle son los pastores evangélicos

La histórica liturgia peronista del bombo y el choripán está perdiendo por goleada frente al cartel de neón y la pandereta. En las barriadas más olvidadas del Conurbano, los pastores evangélicos le picaron el boleto a los viejos referentes territoriales.

A medida que se ingresa a la profundidad del territorio, el paisaje muta de forma abrumadora y los altares se multiplican.

Cuando uno camina las calles rotas de La Matanza, Moreno, José C. Paz o Almirante Brown, la postal es innegable y expone la retirada del Estado. Las megaiglesias conviven pared de por medio con pequeños refugios improvisados que ofrecen auxilio inmediato.

Donde antes se caía a pedazos un galpón vacío o un club abandonado, hoy funciona un templo que garantiza la supervivencia.

El monopolio del barro y la empatía villera

En este infierno de exclusión, el pentecostalismo armó un monopolio indiscutido que hace agua a las iglesias históricas. Mientras los metodistas se encierran en cultos intelectualizados, los pentecostales patean la calle con un discurso directo.

Acá no hay tiempo para debates de salón; la urgencia manda y el mensaje se enfoca en zafar del paco y la miseria.

La clave del éxito territorial es brutalmente simple y dolorosa para la política tradicional. El pastor no es un burócrata de traje, es un vecino más que posiblemente conoció la cárcel y abrió el garage de su casa.

Esa empatía extrema transforma al líder espiritual en un referente indiscutido que maneja redes de cooperativas y construcción.

El poder de fuego de estos referentes es tan pesado que su control pacificador cruzó los muros más temibles. Llegaron a dominar los pabellones evangélicos de las cárceles bonaerenses, manejando los códigos internos con puño de hierro.

El vecino empobrecido ya no va a la municipalidad; cruza la calle y busca al pastor que le soluciona la vida en el acto.

La rendición de los intendentes y el nuevo pacto

Frente a esta marea incontrolable de fieles, el pragmatismo de los barones del conurbano borró de un plumazo cualquier grieta ideológica. Los jefes comunales leyeron la calle y entendieron que el puntero de toda la vida ya no puede frenar el hambre. La solución fue la tercerización descarada: bombear alimentos, planes y subsidios directo a los templos de los pastores.

A cambio de estos recursos millonarios, la iglesia garantiza contención, frena los desbordes sociales y asegura lealtad en las urnas. El concubinato político llegó a tal punto que los municipios inventaron las Oficinas de Culto. Incluso habilitaron armados bizarros como el Justicialismo Cristiano para asegurarse de que los votos no se vayan a otra parroquia.

Lo que tenés que saber sobre los nuevos dueños de la calle: