Política | 23 Jun
La terceriazación de la miseria
La política tradicional tiró la toalla y hoy los verdaderos dueños de la calle son los pastores evangélicos
En esta nota vas a enterarte cómo la unidad básica tradicional fue velada y sepultada en el segundo cordón del GBA. Te contamos la trama pragmática donde los caciques municipales decidieron tercerizar la paz social con las iglesias evangélicas. La política se quedó sin nafta en los barrios calientes y hoy la contención se negocia a puro amén y diezmos.
La histórica liturgia peronista del bombo y el choripán está perdiendo por goleada frente al cartel de neón y la pandereta. En las barriadas más olvidadas del Conurbano, los pastores evangélicos le picaron el boleto a los viejos referentes territoriales.
A medida que se ingresa a la profundidad del territorio, el paisaje muta de forma abrumadora y los altares se multiplican.
Cuando uno camina las calles rotas de La Matanza, Moreno, José C. Paz o Almirante Brown, la postal es innegable y expone la retirada del Estado. Las megaiglesias conviven pared de por medio con pequeños refugios improvisados que ofrecen auxilio inmediato.
Donde antes se caía a pedazos un galpón vacío o un club abandonado, hoy funciona un templo que garantiza la supervivencia.
El monopolio del barro y la empatía villera
En este infierno de exclusión, el pentecostalismo armó un monopolio indiscutido que hace agua a las iglesias históricas. Mientras los metodistas se encierran en cultos intelectualizados, los pentecostales patean la calle con un discurso directo.
Acá no hay tiempo para debates de salón; la urgencia manda y el mensaje se enfoca en zafar del paco y la miseria.
La clave del éxito territorial es brutalmente simple y dolorosa para la política tradicional. El pastor no es un burócrata de traje, es un vecino más que posiblemente conoció la cárcel y abrió el garage de su casa.
Esa empatía extrema transforma al líder espiritual en un referente indiscutido que maneja redes de cooperativas y construcción.
El poder de fuego de estos referentes es tan pesado que su control pacificador cruzó los muros más temibles. Llegaron a dominar los pabellones evangélicos de las cárceles bonaerenses, manejando los códigos internos con puño de hierro.
El vecino empobrecido ya no va a la municipalidad; cruza la calle y busca al pastor que le soluciona la vida en el acto.
La rendición de los intendentes y el nuevo pacto
Frente a esta marea incontrolable de fieles, el pragmatismo de los barones del conurbano borró de un plumazo cualquier grieta ideológica. Los jefes comunales leyeron la calle y entendieron que el puntero de toda la vida ya no puede frenar el hambre. La solución fue la tercerización descarada: bombear alimentos, planes y subsidios directo a los templos de los pastores.
A cambio de estos recursos millonarios, la iglesia garantiza contención, frena los desbordes sociales y asegura lealtad en las urnas. El concubinato político llegó a tal punto que los municipios inventaron las Oficinas de Culto. Incluso habilitaron armados bizarros como el Justicialismo Cristiano para asegurarse de que los votos no se vayan a otra parroquia.
Lo que tenés que saber sobre los nuevos dueños de la calle:
- Jubilaron a la unidad básica: La estructura política clásica fracasó en la asistencia territorial y cedió su lugar a los templos de garage, que hoy operan como comedores y guarderías.
- El monopolio del barro: El pentecostalismo domina los sectores populares gracias a un lenguaje directo y a líderes que sufrieron las mismas miserias que hoy intentan curar en sus barrios.
- Pacto de impunidad y supervivencia: Los intendentes peronistas admiten su incapacidad de gestión y le entregan recursos millonarios a los pastores a cambio de paz social y votos cautivos