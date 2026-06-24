El millonario operativo de Adorni para ocultar a su madre en un country con dólares cash

Mientras el discurso oficial de la Casa Rosada machaca diariamente con la consigna de que "no hay plata" y le exige un ajuste salvaje a los trabajadores, la economía personal de Manuel Adorni sigue expandiéndose en una velocidad que desafía cualquier explicación contable.

En las últimas horas, un nuevo escándalo salpicó al flamante Jefe de Gabinete tras detectarse un millonario operativo de mudanza para trasladar a su madre de 70 años, Silvia Pais, desde su vivienda habitual en el centro de La Plata hacia el hermético y costoso country Fincas de Iraola II, ubicado en la localidad bonaerense de Berazategui.

La sospechosa transacción encendió las alarmas de la justicia federal. El círculo íntimo del vocero devenido en ministro busca refugio detrás de muros electrificados.

La justificación esgrimida desde el entorno del funcionario pretendió instalar la hipótesis de un persistente hostigamiento vecinal en la capital provincial. Sin embargo, las condiciones contractuales del nuevo búnker familiar exudan el típico modus operandi de la corrupción de los nuevos ricos de la política.

Lejos de someterse a las exigencias crediticias, recibos de sueldo o garantías propietarias que padece cualquier ciudadano común, la operación se liquidó mediante un desembolso imponente: abonaron por adelantado doce meses de alquiler en dólares billete. “Pusieron sobre la mesa pura lechuga crocante evadiendo todo tipo de radar de la AFIP”, confiaron fuentes inmobiliarias al tanto del millonario arrendamiento.

El tío testaferro y la triangulación de manual

Para evitar que las huellas dactilares del funcionario nacional quedaran registradas en una transacción comercial tan obscena en épocas de recesión generalizada, el entorno de Adorni diseñó una burda maniobra de distracción.

El contrato de locación de la mansión no se confeccionó a nombre del ministro ni de su madre, sino que se utilizó como pantalla al tío del Jefe de Gabinete, quien actuó formalmente como titular y testaferro de la firma.

Esta triangulación de manual, lejos de blindar el operativo, se transformó de inmediato en una pista fundamental que ya es rastreada de cerca por los sabuesos de los tribunales de Comodoro Py. La ingeniería contable de los Adorni vuelve a quedar expuesta ante la ley.

Esta nueva excentricidad inmobiliaria en dólares se acopla a un frente judicial sumamente complejo para el clan familiar. La justicia viene cercando los movimientos económicos de Manuel y su hermano, Francisco Adorni, debido a que en el apuro por justificar su meteórica y repentina fortuna no lograron coordinar sus respectivas declaraciones juradas.

Los montos de una supuesta y providencial "herencia" familiar presentan diferencias millonarias que no coinciden bajo ningún análisis técnico básico. “No se pusieron de acuerdo ni para mentir en los papeles oficiales ante la Oficina Anticorrupción”, señalan los dictámenes periciales.

Un prontuario de opulencia que demuele el relato de la motosierra

El alquiler anticipado en el selecto barrio privado de Berazategui se suma a una lista de gastos suntuosos en efectivo que destruyen por completo la retórica de la austeridad libertaria. En el legajo del funcionario ya figuran bajo investigación penal la refacción de otra propiedad por 245.000 dólares abonados en mano a los contratistas, la compra recreativa de un flipper vintage de Los Locos Addams valuado en 8.000 dólares y las posteriores presiones ejecutadas desde los organismos de recaudación estatal contra los proveedores que intentaron denunciar las irregularidades. El discurso contra los privilegios de la casta se ahogó en un mar de valijas sospechosas.

La mudanza express y el blindaje de Silvia Pais confirman el profundo divorcio entre los sacrificios que el Ejecutivo le impone a la sociedad y el estándar de vida de sus jerarcas. Mientras los jubilados pierden poder adquisitivo frente a la inflación, los familiares del Jefe de Gabinete son resguardados en exilios dorados financiados con fondos de dudosa procedencia.

La protección mediática y el control de las estructuras de inteligencia no logran tapar un entramado de presunta corrupción y lavado que amenaza con dinamitar las bases éticas del oficialismo. La opulencia en el country Fincas de Iraola II terminó de quebrar el relato de la motosierra.

Las claves del exilio dorado de la familia Adorni