Guerra total en el Gobierno: Santiago Caputo venció a Karina Milei y puso a Adrián Ravier en la vocería

El relato de la pureza ideológica y la batalla contra las viejas mañas de la política tradicional se terminó de ahogar en una descarnada disputa por cargos, cajas y sillones en el corazón de la Casa Rosada.

El previsible colapso de Manuel Adorni —acorralado por las investigaciones judiciales sobre enriquecimiento, sobresueldos y los polémicos contratos de su círculo familiar— dejó vacante el micrófono más codiciado del Poder Ejecutivo.

Lejos de una transición pacífica, las distintas tribus de La Libertad Avanza se sacaron los ojos en los pasillos de Balcarce 50, desatando una guerra civil en la que el asesor estrella, Santiago Caputo, dio el zarpazo definitivo. Los "Peaky Blinders" se quedaron con el control total de la vocería del Presidente.

El estratega y monje negro del esquema oficial logró neutralizar los embates de sus enemigos internos y colocó en el estratégico puesto a Adrián Ravier, un economista de estrecho vínculo con la polémica Fundación Faro. La jugada generó un subidón de adrenalina en la mesa chica del caputismo, donde las celebraciones virtuales no tardaron en convertirse en chicanas explícitas hacia el bando derrotado: el autodenominado "Equipo Rocket".

Esta facción, impulsada de forma directa por Karina Milei, el clan Menem, el cineasta oficial Santiago Oría y el reaparecido Iñaki Gutiérrez, pretendía copar el área de comunicación digital y terminar de desplazar a los alfiles del asesor. El bloque de la "Elfa" sufrió una humillación política de proporciones.

"Venían por lo digital y nos quedamos con la vocería"

La velocidad para mover las fichas en el tablero demostró que, en el barro de la rosca libertaria, el que pestañea pierde su silla. Desde el entorno de Caputo no ocultaron su soberbia tras consumarse el nombramiento de Ravier y salieron a refregarle la victoria a Oría y compañía.

“Los Rocket vinieron por la comunicación digital y nos quedamos con la vocería del Presidente”, festejaron en los grupos de mensajería que coordinan las denominadas "Fuerzas del Cielo".

Para sellar el triunfo y dejar en claro quién escribe el libreto gubernamental, el propio Santiago Caputo utilizó su cuenta en la red social X para enviarle una bendición pública a su flamante cuadro: "Felicitaciones @AdrianRavier. Que las fuerzas del cielo te acompañen". La supervisión del relato quedó unificada bajo una sola firma.

Mientras las líneas oficiales dirimen sus odios personales midiéndose el nivel de influencia sobre un Javier Milei cada vez más encapsulado y ajeno a la realidad de la calle, la economía real continúa crujiendo y los salarios se pulverizan frente al avance inflacionario.

El desprecio por la gestión diaria queda expuesto en este festival de pases de factura, donde la prioridad absoluta no es resolver los problemas de los ciudadanos, sino garantizar el manejo de la millonaria caja publicitaria y el control del aparato de propaganda digital del Estado. El esquema de poder adoptó con devoción los vicios de la casta que prometió dinamitar.

La consagración de la Fundación Faro en el poder

El desembarco de Ravier en el atril presidencial consolida la colonización del Estado por parte de los cuadros formados en la Fundación Faro, el think tank diseñado por Caputo y Agustín Laje para proveer sustento ideológico y militante al experimento libertario.

Con este movimiento, el "monje negro" de la Casa Rosada le demuestra al entorno familiar del mandatario que su poder de fuego permanece intacto, obturando las pretensiones de los sectores ligados al menemismo que intentaban recortar sus atribuciones en la botonera estatal. La guerra por el micrófono terminó con los "Peaky Blinders" en la cima del relato oficial.

Las claves de la sangrienta guerra por el micrófono de Milei