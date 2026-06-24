Pérdida de confianza: el mecanismo constitucional para echar a Manuel Adorni sin juicio político

La rosca parlamentaria tiene un arma letal guardada bajo siete llaves desde la reforma constitucional de 1994, y la Casa Rosada pánico de solo escuchar su nombre: el artículo 101.

A diferencia del engorroso y casi imposible juicio político, donde la oposición tiene que sudar sangre para demostrar el mal desempeño, el robo o la comisión de un ilícito, la moción de censura negativa es una patada voladora directa al mentón.

Al Jefe de Gabinete no hace falta llevarlo a Tribunales ni probarle que metió la mano en la lata; la Carta Magna habilita su remoción por una simple y llana "pérdida de confianza política". Te soltaron la mano, te quedaste sin apoyo y a llorar a la iglesia.

El diseño de esta guillotina institucional es una verdadera pesadilla para cualquier oficialismo en minoría, justamente porque es cien por ciento operativa y de aplicación directa. No hay que ir a mendigar firmas, ni cajonear el pedido en eternas reuniones de comisión, ni seguir el aburrido sendero parlamentario ordinario.

La cacería consta de dos fases letales y rapidísimas. El primer round lo puede iniciar cualquiera de las dos cámaras —Diputados o Senado—, necesitando apenas la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros (la mitad más uno) para aprobar la interpelación. Con ese número, lo agarran del cuello y lo sientan en el banquillo a dar explicaciones.

Si el ministro no logra convencer a la jauría legislativa, se activa la segunda etapa, que es lisa y llanamente la ejecución del cargo. Para hacer efectiva la destitución, el texto supremo exige únicamente la mayoría absoluta de los miembros presentes de ambas cámaras. Matemática simple y destructiva que desnuda la mentira oficialista de exigir los inalcanzables dos tercios.

Pero el broche de oro de esta paliza institucional es la condena post-mortem: si el Congreso logra echarlo, Javier Milei queda inhibido por ley de volver a designarlo hasta que se renueven las bancas en la próxima elección. Un exilio total, absoluto y sin pasaje de vuelta.

Lo que tenés que saber sobre el arma fatal del Poder Legislativo: