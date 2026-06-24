Política | 24 Jun
Mucho más rápido que el juicio político
Pérdida de confianza: el mecanismo constitucional para echar a Manuel Adorni sin juicio político
10:46 |En esta nota vas a enterarte por qué en Balcarce 50 están transpirando frío y no pegan un ojo. Te explicamos al detalle cómo funciona la temida moción de censura, el atajo legal que permite eyectar al Jefe de Gabinete simplemente porque los legisladores le bajaron el pulgar. Un trámite exprés, sin necesidad de probar delitos, con mayorías accesibles y un castigo lapidario que representa el mayor terror de Manuel Adorni.
La rosca parlamentaria tiene un arma letal guardada bajo siete llaves desde la reforma constitucional de 1994, y la Casa Rosada pánico de solo escuchar su nombre: el artículo 101.
A diferencia del engorroso y casi imposible juicio político, donde la oposición tiene que sudar sangre para demostrar el mal desempeño, el robo o la comisión de un ilícito, la moción de censura negativa es una patada voladora directa al mentón.
Al Jefe de Gabinete no hace falta llevarlo a Tribunales ni probarle que metió la mano en la lata; la Carta Magna habilita su remoción por una simple y llana "pérdida de confianza política". Te soltaron la mano, te quedaste sin apoyo y a llorar a la iglesia.
El diseño de esta guillotina institucional es una verdadera pesadilla para cualquier oficialismo en minoría, justamente porque es cien por ciento operativa y de aplicación directa. No hay que ir a mendigar firmas, ni cajonear el pedido en eternas reuniones de comisión, ni seguir el aburrido sendero parlamentario ordinario.
La cacería consta de dos fases letales y rapidísimas. El primer round lo puede iniciar cualquiera de las dos cámaras —Diputados o Senado—, necesitando apenas la mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros (la mitad más uno) para aprobar la interpelación. Con ese número, lo agarran del cuello y lo sientan en el banquillo a dar explicaciones.
Si el ministro no logra convencer a la jauría legislativa, se activa la segunda etapa, que es lisa y llanamente la ejecución del cargo. Para hacer efectiva la destitución, el texto supremo exige únicamente la mayoría absoluta de los miembros presentes de ambas cámaras. Matemática simple y destructiva que desnuda la mentira oficialista de exigir los inalcanzables dos tercios.
Pero el broche de oro de esta paliza institucional es la condena post-mortem: si el Congreso logra echarlo, Javier Milei queda inhibido por ley de volver a designarlo hasta que se renueven las bancas en la próxima elección. Un exilio total, absoluto y sin pasaje de vuelta.
Lo que tenés que saber sobre el arma fatal del Poder Legislativo:
- Chau por desconfianza: Para activar la moción de censura no se necesita comprobar delitos ni malversaciones; basta con que el Congreso declare la "pérdida de confianza política" en el funcionario.
- Vía libre y exprés: El mecanismo es de aplicación directa. No requiere tratamiento previo en comisiones ni el largo camino de las leyes ordinarias.
- Matemática simple: Se necesita la mitad más uno de la totalidad de una cámara para interpelarlo, y luego la mitad más uno de los presentes de ambas cámaras para echarlo definitivamente.
- Lista negra: Si la remoción se concreta, el Presidente tiene prohibido volver a nombrarlo en el cargo hasta que cambie la composición del Congreso en la siguiente elección.