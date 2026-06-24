El sueño de la casa propia cada vez más lejano: se desplomaron un 54% las operaciones de compra y venta

El acceso a la vivienda propia en la provincia de Buenos Aires atraviesa una de las crisis más severas de su historia reciente. Los indicadores sectoriales correspondientes a los último meses exponen un escenario de virtual parálisis para los sectores asalariados: las escrituras concretadas mediante financiamiento hipotecario registraron una contracción del 54% interanual.

Los datos de la actividad demuestran que durante el último período mensual apenas se formalizaron 910 actos escriturales bajo esta modalidad, una cifra residual que representa menos del 10% del total de las transacciones inmobiliarias en el distrito. La enorme mayoría de las operaciones vigentes se canaliza mediante pagos en efectivo y al contado en moneda extranjera, consolidando una profunda brecha de exclusión en el mercado.

La contracción del financiamiento bancario para la vivienda no es un fenómeno aislado sino un proceso de deterioro constante que se agudiza mes a mes. Al contrastar los registros con el período inmediato anterior (abril), la retracción del mercado hipotecario marca una caída del 11%, mientras que el balance consolidado de los primeros cinco meses de este 2026 expone un retroceso del 32% en la comparación con el mismo ciclo del año pasado.

Esta dinámica ha transformado la compra de inmuebles en un circuito restrictivo donde la capacidad de ahorro familiar fue completamente pulverizada.

La conducción del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, encabezada por su presidente Guillermo Longhi, viene manifestando su preocupación institucional ante el alarmante grado de informalidad y concentración que exhibe el rubro.

Desde la entidad remarcaron que el crédito hipotecario en los países con economías estables representa la principal vía de dinamización social, mientras que en la realidad provincial se ha convertido en un fenómeno puramente marginal.

El diagnóstico notarial es concluyente: sin herramientas de fomento financiero a largo plazo que equiparen la evolución de los salarios con el valor del suelo, el sector queda reducido a una caja de cristal donde interactúan únicamente los sectores de alto poder adquisitivo con excedentes líquidos en dólares.

El fin de la movilidad social a través del hogar

El derrumbe del 54% en el acceso a créditos hipotecarios en la provincia de Buenos Aires simboliza el certificado de defunción del ascenso social para las familias trabajadoras. La vivienda, consagrada constitucionalmente como un derecho elemental, ha sido degradada por la coyuntura macroeconómica al estatus de un bien de lujo suntuario accesible solo para élites financieras.

Que un territorio de la escala bonaerense formalice apenas 910 hipotecas en un mes es una anomalía sistémica alarmante. Mientras el discurso económico se enfoca en variables financieras abstractas, el entramado real demuestra que el mercado se sostiene mediante el reciclaje de dólares al contado entre los mismos actores de siempre.

Expulsar a las clases medias y populares del acceso al techo propio no solo destruye el mercado inmobiliario formal, sino que consolida una fractura social de largo alcance, donde la vivienda digna deja de ser una meta alcanzable para transformarse en un privilegio hereditario.

El impacto en la región de La Plata y la recesión de la construcción

Las consecuencias de esta barrera crediticia impactan de manera directa en los niveles de empleo y producción de las principales economías regionales de la provincia.

En el aglomerado de la capital bonaerense, las investigaciones estadísticas elaboradas por laboratorios especializados de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) arrojaron cifras lapidarias: la actividad inmobiliaria jurisdiccional y el sector de los materiales de construcción registraron bajas interanuales de casi el 5% y el 6%, respectivamente, marcando el fin del ciclo expansivo de la obra privada de mediana escala.

Este retroceso de la actividad constructora se encuentra condicionado por una inflación de costos que desborda cualquier previsión presupuestaria. El índice del costo de levantar una pared o reestructurar una vivienda social media se incrementó por encima del 22% en términos reales, imposibilitando los esquemas de financiamiento personal.

La combinación de falta de crédito bancario, devaluación de los ingresos asalariados y encarecimiento de los insumos básicos como el cemento y el hierro configura un escenario donde los desarrolladores y las familias vulnerables quedan marginados, limitando las edificaciones a proyectos selectivos que operan como refugio de valor para capitales concentrados.

Las claves del congelamiento inmobiliario provincial