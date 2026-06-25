El costo de los servicios en el AMBA: Mantener un hogar ya exige más de $280.000 mensuales según la UBA

El equilibrio macroeconómico que exhiben las planillas oficiales de la Casa Rosada encuentra un severo límite en la economía real de los hogares metropolitanos.

De acuerdo con el último reporte consolidado del Instituto de Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA y el Conicet, una familia tipo residente en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) debió destinar un promedio de $282.758 únicamente para cubrir las tarifas de los servicios públicos esenciales.

El fuerte incremento estacional por el consumo invernal de gas, combinado con la devaluación persistente de los ingresos reales, transformó la subsistencia en una encrucijada donde el peso de las facturas de energía, agua y transporte público se consolida como el principal factor de erosión del salario obrero.

El transporte como el principal dinamizador del ajuste tarifario

La reestructuración de los subsidios a la oferta y el encarecimiento del cuadro tarifario en el área metropolitana reconfiguraron la matriz de gastos fijos de la población económicamente activa. El informe del IIEP-UBA destaca un dato que expone la gravedad de la crisis de movilidad: el transporte público explica de manera directa el 40% del desembolso total de la canasta de servicios del AMBA.

A pesar de las promesas oficiales de alcanzar niveles de competitividad internacional y de emular la eficiencia de economías desarrolladas, el costo para trasladarse a los puestos de trabajo acumuló un incremento del 75% interanual.

Este ecosistema de subas constantes genera un escenario donde el uso diario del colectivo, el tren o el subte se transforma en un drenaje de recursos insostenible para el asalariado. Las autoridades del sector justifican las actualizaciones permanentes en base al denominado "costo técnico del boleto", argumentando que los usuarios locales aún abonan un valor residual en comparación con la región.

No obstante, esta ingeniería de costos colisiona con la degradación evidente de las frecuencias, el estado de las unidades y la calidad general de un servicio que remite al siglo pasado, forzando a los usuarios a dejar una porción sustancial de sus haberes arriba de las unidades de transporte.

La ficción de la macroeconomía frente al bolsillo

El último informe del IIEP-UBA aporta una dosis de crudo realismo que hace trizas la paz social ficticia que la Casa Rosada intenta construir sobre el superávit contable y las planillas de Excel. Sostener que una familia deba destinar más de $282.000 mensuales solo para no sufrir el corte de la luz, el gas, el agua o para poder viajar a sus empleos es el reflejo de un modelo que transfirió de forma brutal el costo del ajuste estructural hacia los sectores medios y populares.



Que el transporte explique el 40% de esta asfixia demuestra que ir a trabajar se transformó en una actividad deficitaria en la Argentina actual. Mientras los funcionarios festejan en redes sociales que la competitividad del país supera a la de Brasil según índices abstractos, el trabajador común debe destinar más de una semana entera de su esfuerzo mensual solo para costear el suministro del Estado.



El relato libertario ha creado un abismo insalvable: una macroeconomía que celebra su propia eficiencia y una microeconomía donde la calefacción en modo "bajo cero" es la única alternativa para no caer en la indigencia.

El peso del invierno en la energía y la marginalidad del rubro agua

El arribo de las bajas temperaturas invernales expuso con virulencia los nuevos cuadros tarifarios diseñados por la Secretaría de Energía. El gas natural domiciliario lideró el podio de los incrementos en la facturación residencial, obligando a amplias capas de la población a aplicar un racionamiento forzoso de la calefacción.

El temor a recibir liquidaciones de tres cifras que desborden los ingresos mínimos empuja a las familias a restringir el uso de artefactos esenciales, un fenómeno que los especialistas definen como "pobreza energética" y que repercute directamente en la calidad de vida y la salud pública de los conglomerados urbanos.

En este mapa de aumentos generalizados, el servicio de agua corriente provisto por AySA operó como el único rubro que registró un comportamiento de relativa estabilidad o variaciones marginales durante el último período. Sin embargo, para los analistas de la UBA, esta moderación transitoria representa apenas un alivio estadístico insignificante dentro de un esquema generalizado donde el costo de la vida vuela por los aires.

El peso consolidado de los servicios básicos ya se devora el 15% de un salario promedio formal en el sector privado, consolidando una matriz de exclusión donde el bienestar básico cede espacio ante la urgencia de sostener los pagos mínimos al Estado para evitar el cese del suministro.

Las claves de la asfixia tarifaria metropolitana