La distracción perfecta: Caputo pide dólares mientras la gente mira el mundial

El dólar en Argentina vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer —subir sin pedir permiso—, la conversación pública parece haberse mudado de canal: de la economía al entretenimiento, del Excel al living, del riesgo país al fixture del Mundial. Y en ese desfasaje entre la pantalla y el cajero automático se cuela una postal incómoda.

En los últimos días, las distintas cotizaciones —oficial, blue, CCL y MEP— muestran una tendencia alcista sostenida. El dólar oficial, aún bajo un esquema de flotación administrada, viene siendo ajustado gradualmente por el equipo económico. El paralelo acompaña con su lógica propia, menos ordenada, más emocional. El resultado es el de siempre: la brecha no desaparece, solo cambia de forma. Según relevamientos de mercado recientes, la tensión cambiaria reaparece cada vez que el flujo de dólares financieros o comerciales se desacelera, algo habitual en el segundo trimestre del año.

En paralelo, el Gobierno de Javier Milei y el ministro Luis Caputo insiste en sostener el ancla fiscal y monetaria mientras negocia financiamiento externo adicional y revisiones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En términos técnicos, el programa busca evitar una corrección brusca del tipo de cambio, pero el mercado —que no suele leer PowerPoints— se anticipa con subas preventivas y cobertura en dólares.

Hasta ahí, la película conocida.

La novedad no está en la economía, sino en el clima social. Mientras las pantallas financieras titilan en rojo y verde, buena parte de la conversación cotidiana parece anestesiada por otro tipo de incertidumbre: el Mundial. Un fenómeno clásico en Argentina, donde la atención colectiva puede migrar de la macroeconomía a un córner en cuestión de segundos. No es nuevo, pero sí funcional: la volatilidad emocional compite con la volatilidad cambiaria, y a veces la desplaza.

El punto irónico —y quizás más incómodo— es ese contraste entre la dinámica del dólar y la quietud aparente del humor social. La economía ajusta expectativas todos los días; la sociedad, en cambio, parece procesar en diferido. Como si el tipo de cambio subiera en una pantalla distinta a la de la vida cotidiana.

En ese contexto, las declaraciones oficiales sobre “orden macroeconómico” y “normalización” conviven con una percepción más terrenal: salarios que corren atrás, precios que no retroceden y una canasta básica que no entiende de flotaciones administradas. Los datos de inflación muestran desaceleración, pero el bolsillo sigue leyendo otra película.

Y en el medio, el mercado financiero sigue su propio guion: cobertura, expectativas y una sensibilidad extrema a cualquier señal política o externa. El pedido de nuevos desembolsos o renegociaciones con organismos internacionales funciona como recordatorio permanente de que la estabilidad, en Argentina, nunca es un estado sino una pausa.

En ese mismo clima, el Gobierno avanzó con la habilitación de una nueva toma de deuda por hasta USD 5.000 millones, una señal que el mercado lee como un intento de reforzar reservas en un contexto de fragilidad cambiaria persistente. La discusión técnica sobre plazos, tasas y desembolsos convive con una lectura más política: la percepción de que estas decisiones se están acelerando en un momento de atención pública dispersa, con el foco social puesto en el Mundial y no en el Boletín Oficial. Para sectores críticos, la secuencia alimenta la idea de que se aprovecha esa “ventana de distracción” para avanzar con medidas de alto impacto sin el mismo nivel de escrutinio cotidiano, en una dinámica donde la economía se mueve más rápido que la capacidad de la opinión pública para procesarla.

Quizás por eso la escena actual tiene algo de paradoja repetida: el dólar sube, la política explica, la sociedad se distrae. Y cuando el Mundial termine, como siempre, alguien va a mirar la tabla y descubrir que el partido económico seguía jugando todo este tiempo.