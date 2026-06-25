La maniobra de Santiago Caputo para desgastar a Adorni y tapar el negocio de la Hidrovía

El misterio sobre la filtración de la foto que destapó la maquinita de billetes de Manuel Adorni acaba de resolverse de la peor manera. El dardo envenenado salió directamente desde las oficinas de calle Reconquista, disparado por el agente 007 de La Salada. El mismísimo Santiago Caputo fue quien le soltó la mano al vocero para marcarle la cancha a la mesa chica de la Casa Rosada.

La relación venía aceitada por la entrega de un sobrecito mensual que complementaba de forma ilegal los ingresos del funcionario. Esa plata turbia salía de los fondos reservados, de la caja de YPF y de la recaudación de la Fundación Faro. Esta última organización es manejada como una lavandería por Francisco Caputo para blanquear la guita que le curran al Estado.

Esta traición fue un vuelto directo contra Karina Milei, repitiendo la vieja maniobra de cuando mandó a filtrar los audios del famoso 3%. La hermana presidencial le disputa palmo a palmo el control total de los negocios mineros y otras cajas millonarias. El estratega juega a dos puntas y no tiene ningún escrúpulo en sacrificar peones mediáticos para proteger su propio imperio.

La Hidrovía, los amigos del poder y el silencio mediático

¿Qué ganó el joven maravilla prendiendo fuego la imagen pública del funcionario televisivo? Logró que todos discutan de dónde sacó plata Manuel Adorni para ponerse un Sacoa VIP en su casa, desviando la mirada del verdadero saqueo. Santiago Caputo le entregó en absoluto silencio el control de la Hidrovía del Paraná a la firma Jan de Nul y a la familia Neuss.

Oh casualidad, estos mismos empresarios beneficiados con el control del río son los que inyectan miles de dólares en la Fundación Faro. Y si este escándalo no inunda la televisión, es porque la pauta oficial sigue comprando silencios cómplices. Nadie se anima a contar la verdad porque este oscuro operador tiene a todos los medios calladitos y muy bien pagos.

El magnate de las sombras y la pulseada final

Mientras el país se hunde en el ajuste, el estratega libertario se factura millones por semana desde las sombras de la inteligencia. Su patrimonio crece a un ritmo obsceno, acumulando un departamento en Miami y otro bulo de lujo en Puerto Madero. Arma negocios con yacimientos petroleros y gobernadores, pero nunca dejó de responderle a las órdenes directas de Mauricio Macri.

Con este panorama radioactivo, muchos se preguntan por qué los hermanos Milei no echan a patadas al vocero manchado por la corrupción. La respuesta es pura y cruda supervivencia en el barro del poder oficialista: no quieren darle el gusto al operador. Echar al vocero sería ceder ante el apriete de Santiago Caputo y perder definitivamente la pulseada por el control del gobierno.