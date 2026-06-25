Esteban Bullrich renunció al PRO con un golpe a la mandibula a Macri: "entregaron las banderas de la dignidad"

El histórico dirigente le factura sin filtro la protección política al siempre escandaloso Manuel Adorni. El relato republicano se quedó sin nafta de forma definitiva, demostrando que prefirieron ser furgón de cola libertario. ¿Es el principio del fin para el PRO en el actual mapa político nacional?

La rosca política amaneció prendida fuego y el tablero del PRO acaba de recibir un misil directo a su línea de flotación. Se cansó de tragar sapos y se bajó del barco, antes de que termine de hundirse en el fango de La Libertad Avanza. La renuncia indeclinable cayó como un baldazo de agua helada.

El texto de la misiva es un pase de facturas antológico que lo atiende de parado al ex presidente. "Quiero presentar mi renuncia irrevocable al PRO", disparó Esteban Bullrich, dejando en claro que la historia pesa, pero la dignidad tira más. No anduvo con eufemismos para explicar el motivo exacto de su retirada.

Apuntó los cañones directamente al blindaje legislativo y político que el partido le viene regalando a Manuel Adorni. Esa obediencia debida fue la gota que colmó el vaso, ya que para el ex ministro de Educación no se podía seguir bancando el encubrimiento. La estrategia de embarrar la cancha en el Senado terminó quebrando el espinazo.

Esteban Bullrich dejó en evidencia que el partido amarillo entregó sus banderas históricas de transparencia institucional. Se convirtieron en la guardia pretoriana de los nuevos dueños del poder, salvándole el pellejo al vocero libertario salpicado por curros. Le quedó demasiado grande el caramelo al sector más purista.

Este portazo no es una anécdota más en el barro de la política nacional; es una fractura completamente expuesta. Deja a Mauricio Macri en su laberinto de cara al 2027, mientras la dirigencia tradicional hace malabares para negociar cargos y no perder la caja. Las bases ya ven que el PRO es garante de la casta que prometieron destruir.

Lo que tenés que saber sobre la renuncia de Bullrich:

El detonante: La impunidad y el blindaje explícito que el macrismo le brindó a Manuel Adorni para salvarlo de la destitución en el Congreso.

Directo al hueso: La carta fue dirigida personalmente a Mauricio Macri, recordándole que fundaron juntos el PRO hace dos décadas, marcando la brutal distancia entre ideales y negocios.

Quiebre moral: La salida de Esteban Bullrich, una de las figuras más respetadas del espacio, desnuda la crisis de identidad de un partido que se resignó a ser una sucursal de La Libertad Avanza.