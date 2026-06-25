Desde la Casa Rosada pretenden vender un buzón monumental al adjudicarle el boom de Vaca Muerta al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, la realidad histórica desmiente categóricamente la narrativa libertaria: la Cuenca Neuquina viene traccionando como el motor energético del país desde hace una década entera.

Ya en 2025 —antes de la implementación de las nuevas normativas— el sector rompió todos los registros históricos alcanzando una extracción de 878 mil barriles diarios, consolidando un crecimiento sostenido que es fruto del desarrollo tecnológico, el fracking y una remontada estructural que se inició bajo gestiones anteriores, exponiendo al RIGI como una estafa legal que garantiza superutilidades corporativas estables por 30 años a cambio de requisitos irrisorios.

La ingeniería de propaganda gubernamental intenta instalar diciembre de 2023 como el año cero de la productividad argentina, un insulto directo a la historia laboral de la provincia de Neuquén y los trabajadores de YPF. Los balances del sector exponen que el despliegue de infraestructura pesada y la maduración de las inversiones en yacimientos no convencionales responden a un proceso de acumulación de largo plazo.

Los 878 mil barriles de petróleo diarios extraídos durante 2025 constituyen una marca histórica que se gestó al calor de la excepcional geología del suelo y la planificación técnica previa, derribando el argumento de que las corporaciones internacionales desembarcaron motivadas únicamente por el alineamiento geopolítico del actual Ejecutivo.

En la misma sintonía, la megaobra estratégica del Oleoducto Vaca Muerta Sur —columna vertebral indispensable para evacuar el crudo con destino a la exportación masiva y el Atlántico— exhibía un estado de construcción sumamente avanzado mucho antes de la asunción de las autoridades libertarias.

Las empresas multinacionales ya habían comprometido sus desembolsos financieros guiadas por la altísima demanda de la agenda internacional y los competitivos costos de extracción locales, desmontando la premisa oficial de que el país carecía de horizontes previsibles antes de la irrupción de las planillas de desregulación de la Casa Rosada.

La farsa del milagro libertario

El curro del RIGI: Cómo Milei se roba el éxito de Vaca Muerta para regalarle negocios a las corporaciones#RIGI #VacaMuerta pic.twitter.com/OkhsIlSlpy — Primera Página (@PrimeraPaginaOK) June 25, 2026

La estafa del RIGI y la claudicación fiscal de Neuquén

El andamiaje jurídico montado a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) es denunciado por técnicos de la oposición como un mecanismo de transferencia de recursos diseñado a la medida de los grandes holdings energéticos foráneos.

Al fijar un umbral de inversión de apenas 80 millones de dólares para acceder a un blindaje fiscal total por tres décadas, el sistema habilita la consolidación de ganancias extraordinarias sin exigir contraprestaciones de desarrollo industrial local ni la generación de empleo genuino en las áreas de influencia, beneficiando de forma directa a proyectos extractivos que ya eran rentables bajo los marcos regulatorios ordinarios.

A este escenario de desprotección nacional se suma la controvertida postura adoptada por la gobernación de la provincia de Neuquén. En un alineamiento político que genera fuertes cortocircuitos en las bases provinciales, el mandatario local ha convalidado una agresiva reducción de la presión impositiva local y una innecesaria flexibilización en el cobro de las regalías petroleras.

Esta claudicación fiscal, ejecutada bajo la premisa de seducir capitales transnacionales, representa una sangría de fondos públicos para los municipios neuquinos, que ven licuarse sus recursos soberanos ante corporaciones que se limitan a retirar el crudo sin reinvertir en el tejido social o la infraestructura civil de la región.

Darío Martínez y el verdadero punto de inflexión del crudo

Para los analistas técnicos del sector energético, si se pretende trazar una línea de tiempo seria respecto al despegue de la producción no convencional, los indicadores señalan de forma unánime hacia el período 2020-2022. Fue durante la gestión de Darío Martínez al frente de la Secretaría de Energía de la Nación cuando se revirtió la inercia de parálisis total que arrastraba el sector de los hidrocarburos tras la crisis de finales de la gestión de Cambiemos y el impacto inicial de la pandemia global.

A través del diseño y la implementación de programas de estímulo coordinados con las provincias productoras y las operadoras privadas, la administración de Martínez estructuró las bases del sendero de crecimiento récord que perdura hasta el presente de este 2026. La puesta en marcha de planes de previsibilidad contractual y el fomento a las obras de transporte de fluidos fueron las herramientas que desbloquearon el potencial geológico de la Cuenca Neuquina. Este proceso de estabilización demuestra que el actual superávit de exportación petrolera es el remanente de una política de Estado preexistente, y no el resultado fortuito de un modelo que confunde la entrega de recursos naturales con la eficiencia económica.

El saqueo legalizado bajo el disfraz del incentivo

Intentar adjudicarle los laureles del boom petrolero de Vaca Muerta al relato de la Casa Rosada es un acto de cinismo estadístico intolerable. El aparato productivo que hoy genera divisas no surgió de un decreto de necesidad y urgencia ni de la retórica mística de las redes sociales; es el resultado de años de inversión en tecnología de fracking, del esfuerzo de las comunidades neuquinas y del rol estratégico de YPF. El RIGI no es una herramienta de desarrollo, sino el certificado de un saqueo legalizado: atar de manos al Estado argentino garantizando estabilidad impositiva y cambiaria por 30 años a cambio de una inversión mínima de apenas 80 millones de dólares es una entrega obscena de soberanía. Mientras se condena al bolsillo de los ciudadanos con tarifazos salvajes, el gobernador local opera como un militante de frontera corporativa, rifando regalías y tributos provinciales a empresas que ya facturaban cifras siderales. El verdadero mérito de este presente energético radica en la planificación estructural previa que sacó al sector de la parálisis, no en este festival de superutilidades que vacía el subsuelo a cambio de migajas.

Las claves de la disputa por la paternidad de Vaca Muerta