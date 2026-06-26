¡El Lázaro Baez de Santiago Caputo!: Leo Scaturrice se queda con contratos de USD 100.000 como testaferro

A través de sus firmas offshore, principalmente Tactic Global LLC, el ex supuesto servicio devenido en millonario en Miami no solo maneja hilos clave en la SIDE, el ARCA y la Aduana argentina; ahora se constató su asociación directa con George Birnbaum, el cerebro detrás de las campañas populistas de extrema derecha de Donald Trump, Benjamin Netanyahu y Viktor Orbán.

Mediante esta alianza estratégica y junto a su socio estadounidense Barry Bennett, la red de Scatturice ha cerrado multimillonarios contratos de lobby internacional que trepan a los 100.000 dólares mensuales, triangulando influencias con la administración Trump en zonas calientes de Europa del Este y Asia Central como Kirguistán, Rumania y la República Srpska de Bosnia, mientras en los papeles oculta los ingresos del polémico y opaco contrato que firmó con la inteligencia argentina.

La trayectoria de Leonardo Scatturice constituye la radiografía perfecta del capitalismo de amigos que florece a la sombra del discurso desregulador.

Tras forjar su fortuna inicial con megacontratos estatales durante administraciones previas —vínculos que se multiplicaron exponencialmente bajo la actual gestión libertaria—, el dueño de la misteriosa firma de presunta inteligencia paralela C3 Consulting opera hoy como un verdadero intocable en los despachos oficiales.

Su influencia se ramifica de manera invisible en el rediseño de la estructura del ARCA, el control operativo de sectores sensibles de la SIDE y el manejo de terminales clave en la Aduana nacional, un engranaje estratégico que le permite aceitar favores para su círculo íntimo.

El nivel de impunidad logística de la red quedó expuesto con episodios de ribetes cinematográficos: el uso de un avión privado sintonizado en negro para trasladar desde Florida a la dirigente Laura Belén Arrieta cargando 10 valijas Louis Vuitton, cargamento que eludió los controles ordinarios de pista gracias a llamados directos a las autoridades aduaneras de turno.

Mientras financia de manera encubierta a los denominados "Peaky Blinders del periodismo" con pauta oficial de YPF para montar operaciones mediáticas simulando progresía, Scatturice comparte almuerzos de negocios y roscas en el exclusivo restaurant del Continuum in South Beach junto a su socio Daniel Hadad, consolidando un esquema donde los secretos de Estado se transforman en retornos en blanco dentro de la plaza financiera norteamericana.

El pacto de la extrema derecha: Birnbaum, Bennett y la conexión Caputo

El verdadero salto internacional de Scatturice se consolidó mediante la incorporación de su estructura a las grandes ligas del cabildeo republicano. A través de su socio Barry Bennett —exasesor de Trump que frecuenta de manera sigilosa los despachos de Santiago Caputo en la Casa Rosada—, la firma Tactic logró estructurar un backchannel diplomático de altísimo nivel. Esta diplomacia paralela es operada operativamente por Manu Vidal, exjefe de Gabinete del Ministerio de Educación porteño en tiempos de Mauricio Macri (época en la que Scatturice ya cosechaba jugosos contratos viales y educativos). Vidal, junto a Bennett y Caputo, fue el arquitecto definitivo que gestionó la polémica fotografía del exdirector de Inteligencia Nacional de EE.UU., John Ratcliffe, junto a Cristian Auguadra, el cuestionado titular de la SIDE expuesto por sus vidriosos negocios y sociedades offshore no declaradas.

A este esquema se sumó recientemente un jugador de peso global: el consultor político George Birnbaum, mandamás de la firma BGD Legal and Consulting. Birnbaum es mundialmente reconocido por haber diseñado, junto a su mentor Arthur Finkelstein, las estrategias de polarización violenta y populismo de derecha moderno que catapultaron al poder a figuras como Benjamin Netanyahu y el autócrata húngaro Viktor Orbán. Las visitas frecuentes de Birnbaum a la Casa Rosada para entrevistarse con el "Mago del Kremlin" (Caputo) coincidieron con la integración formal de Scatturice a los negocios de BGD, transformando la ingeniería electoral de la agresión y las teorías conspirativas globales en una fenomenal máquina de facturar contratos de asesoramiento geopolítico en áreas de conflicto.

La mina de oro en Europa del Este: Los contratos con Bosnia y Kirguistán

El despliegue de la alianza entre Tactic (Scatturice-Bennett) y BGD (Birnbaum-Galan-Delnero) encontró su veta más lucrativa en los mercados de Europa del Este y Asia Central, aprovechando el pánico regulatorio y las amenazas de sanciones de la era Trump.

De acuerdo a los documentos oficiales presentados ante el Departamento de Justicia estadounidense, el 30 de junio de 2025 Tactic Global LLC abrochó un megaacuerdo con el Ministerio de Integración Europea de la República Srpska de Bosnia por un monto de 100.000 dólares mensuales para tareas de intermediación en seguridad nacional y finanzas.

La maniobra comercial se blindó el pasado 1 de febrero de 2026 mediante una addenda que extendió el contrato por otros 11 meses (firmada por Bennett), registrándose oficialmente el 2 de abril, apenas cinco días antes de la sugerente visita oficial de Donald Trump Jr. a dicho territorio de fuertes terminales pro-rusas.

Un mecanismo de idéntica opacidad se repite en los contratos de lobby cerrados con la Agencia Nacional de Inversiones de Kirguistán. Registrado originalmente en julio de 2025, el pacto estipula que la offshore de Scatturice opera bajo las órdenes directas de la consultora de Birnbaum para realizar gestiones ante los Departamentos de Estado, Tesoro y Comercio de los EE.UU., además de abrir canales con bancos corresponsales.

Las cartas cruzadas entre Birnbaum, Daniel Delnero y Barry Bennett confirman que la tarifa plana es de 100.000 dólares al mes, repartiéndose las ganancias en partes iguales (50% para Tactic y 50% para BGD).

La ingeniería expone la farsa del entramado: el lobbista más poderoso del planeta utiliza la estructura de un supuesto ex servicio de inteligencia argentino para justificar millonarias comisiones internacionales que cruzan de punta a punta el mapa del poder global.

La SIDE como caja boba de retornos internacionales

El entramado societario de Leonardo Scatturice expone de manera obscena cómo los organismos de seguridad del Estado argentino han sido colonizados para funcionar como una caja boba de retornos y triangulación financiera internacional. Que la SIDE —un organismo que maneja fondos reservados multimillonarios sin el control de la SIGEN, la AGN ni una Comisión Bicameral de Inteligencia hoy completamente dibujada y controlada por el ultrakarinista Sebastián Pareja— firme un convenio de lobby con una offshore norteamericana de Scatturice por la modesta suma de 10.000 dólares al mes no es un acto de diplomacia; es la pantalla perfecta para el lavado de activos. El verdadero negocio no radica en ese canon mensual, sino en las comisiones multimillonarias en negro derivadas de la compra de tecnología de espionaje o capacitación con la CIA y la NSA. Mientras el gobierno simula combatir a las mafias, los amiguitos de Santiago Caputo utilizan la legislación yanqui para dejar comisiones blanqueadas en Estados Unidos. La reciente declaración de Tactic ante el Departamento de Justicia, dejando "en cero" los ingresos de la SIDE pero admitiendo recaudaciones de 1.250.000 dólares en el segundo semestre de 2025 bajo la gestión de su empleada María Soledad Cedro Limperópulo (ex Infobae), es la prueba de una ingeniería de encubrimiento que se burla de la soberanía nacional.

Las claves de la red internacional de espionaje y lobby