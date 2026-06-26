"No evadí más porque no pude": la brutal frase que Manuel Adorni le habría dicho a senadores

Según trascendió desde los pasillos del Congreso, el ministro coordinador mantuvo un encuentro reservado con legisladores de la bancada de La Libertad Avanza en la Cámara Alta donde, al analizar la presión impositiva y su pasado como consultor privado, disparó una frase sin anestesia que dinamitó los discursos tradicionales de la corrección política: “No evadí más porque no pude. Y me arrepentiento de no haber evadido más”.

El sincericidio, cargado de la impronta ultra-libertaria de considerar a los impuestos como un "robo estatal", generó un terremoto interno en el oficialismo y le otorgó una nueva y letal munición a la oposición en medio de los pedidos de interpelación que pesan en su contra.

La filtración de los dichos del jefe de Gabinete se produce en un escenario de extrema sensibilidad legislativa y amenaza con transformarse en un verdadero dolor de cabeza para la estrategia de contención de la Casa Rosada.

En el marco de reuniones informales destinadas a alinear la agenda del Ejecutivo con el bloque de senadores de La Libertad Avanza, el funcionario se habría explayado con demasiada soltura sobre las dificultades históricas del sector privado frente a la voracidad fiscal del Estado argentino. Fue allí donde, lejos de la moderación que exige su alto cargo institucional, Adorni habría lanzado la controvertida frase:

La crudeza del comentario —que para los sectores más duros del oficialismo no hace más que reflejar el hartazgo ciudadano frente a los tributos, en sintonía con la histórica premisa de Javier Milei de que el Estado es una organización criminal— cayó como una bomba de fragmentación entre los senadores más dialoguistas.

Si bien el encuentro se desarrolló bajo estrictas normas de confidencialidad, el malestar de algunos participantes provocó que la declaración traspasara las paredes de los despachos de la Cámara Alta, encendiendo de inmediato las alarmas de los equipos de comunicación gubernamentales que ahora intentan amortiguar el impacto de lo que la oposición ya califica como una apología directa a la ilegalidad fiscal por parte de quien debe administrar la jefatura de ministros.

Las claves de la nueva polémica que acorrala a Adorni