¡Derrumbe en la Rosada! Rajaron a Manuel Adorni, en su reemplazo Santiago quiere a Santilli y Karina a Menem

La caída de Manuel Adorni no fue el resultado de un desgaste político convencional, sino el colapso judicial de un entramado de negocios oscuros que la Justicia federal ya tiene completamente documentado. Los fiscales a cargo de la investigación lograron reconstruir los vínculos directos de la Jefatura de Gabinete con la mesa de dinero que operaba la estafa piramidal de la criptomoneda $Libra, un esquema fraudulento que habría utilizado plataformas estatales para su promoción y lavado de activos.

A esto se le sumó el escandaloso expediente de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde los peritajes contables detectaron desvíos multimillonarios de asignaciones universales y contrataciones directas orientadas a empresas fantasmas vinculadas al entorno del exministro coordinador, lo que obligó al Ejecutivo a decretar su desplazamiento inmediato para intentar contener el impacto penal.

La salida del vocero devenido en ministro coordinador desató un sainete dantesco en los pasillos de Balcarce 50: Adorni permanece atrincherado en su despacho, bajo una crisis de nervios y llanto, amenazando con "contar todo" y dinamitar al gobierno de Javier Milei si le sueltan la mano.

Mientras el exfuncionario exige un salvoconducto político para asilarse en una embajada extranjera, el influyente asesor Santiago Caputo y el propio Presidente ganaron la pulseada interna e impusieron a Diego Santilli como el nuevo jefe de ministros, derrotando los planes de Karina Milei, quien pretendía entronizar a Martín Menem en ese sillón.

Diego Santilli asume el control: El triunfo de Santiago Caputo sobre el "Karinismo"

La salida de Adorni precipitó una batalla brutal en la cúspide del poder libertario por el control de la botonera del Estado. Karina Milei, la influyente Secretaria General de la Presidencia, intentó aprovechar el vacío de poder para coronar al riojano Martín Menem como jefe de Gabinete, buscando mantener la estructura de decisiones bajo el control estricto del círculo familiar y blindar el relato ultra-radical del oficialismo. Sin embargo, la gravedad de la crisis judicial obligó a cambiar los planes.

El principal asesor presidencial, Santiago Caputo, aliado con el sector que exige mayor pragmatismo político, convenció a Javier Milei de que la postulación de Menem significaba un suicidio institucional en medio del escándalo de $Libra. Con el aval del Presidente, se definió el desembarco de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Ministros.

Santilli, un dirigente con vasta experiencia en la gestión y redes con el círculo rojo porteño y bonaerense, asume el cargo con la misión prioritaria de desactivar las esquirlas de la causa ANDIS en el Congreso y estructurar una contención política que evite que el Gobierno quede a la deriva mientras se define la situación procesal y el destino diplomático del quebrado Manuel Adorni.

El llanto del cínico y la fractura del Triángulo de Hierro