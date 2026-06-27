La gran estafa de usar a "Blender" y "Carajo" para extorsionar al Estado, despedir trabajadores y cazar cajas millonarias

La máscara del "progresismo" y la rebeldía digital del streaming nacional se terminó de desmoronar. En una maniobra de brutalidad patronal sin precedentes, el canal de streaming Blender ejecutó el despido de 40 trabajadores —entre técnicos, realizadores y productores— que percibían salarios de miseria por debajo de la línea de pobreza y cuyo único "delito" fue exigir una recomposición salarial digna para poder comer.

Mientras las familias de los laburantes quedaban en la calle, el dueño y mandamás de la emisora, el polémico empresario Augusto Marini, fue escrachado disipando una fortuna obscena en una fiesta VIP en Punta del Este junto a su pareja, la influencer Angie Landaburu.

El festejo incluyó el alquiler de dos aeronaves privadas y un despliegue de fuegos artificiales para anunciar el sexo de su bebé; una porno-ostentación financiada directamente con la precarización de los pibes que sostienen la grilla diaria.

El escándalo escaló a niveles inmanejables cuando la conductora Fiorella Sargenti plantó bandera, frenó en vivo la transmisión de su ciclo "Último aviso" para denunciar el vaciamiento y levantó el programa en solidaridad, exponiendo una crisis interna terminal donde la figura estrella del canal, Tomás Rebord, optó por mirar el incendio desde la comodidad de unas oportunas vacaciones.

La trastienda de una extorsión perfecta: El negocio de Blender y Carajo

Detrás del aparente choque ideológico de las pantallas de streaming se esconde una de las matrices de negocios más cínicas de la comunicación contemporánea. Augusto Marini diseñó una pinza perfecta de extorsión y posicionamiento frente al poder de turno: por un lado, financia un canal ultraoficialista y reaccionario como Carajo para aceitar los vínculos directos con la cúpula del Gobierno y ganar simpatía ideológica en los despachos oficiales; por el otro, sostiene una señal de perfil opositor y "rebelde" como Blender.

Esta arquitectura no busca el pluralismo, sino el chantaje corporativo. Marini utiliza el canal opositor para golpear estratégicamente, inflar su precio ante los funcionarios públicos y luego, a cambio de "bajar el tono" o desmantelar la programación crítica, negociar contratos multimillonarios con el Estado nacional para sus empresas de infraestructura.

Una vez que las licitaciones están adentro de la caja fuerte de su holding, el ala opositora deja de ser útil y se procede a su destrucción deliberada mediante el ahogo salarial y los despidos en masa, demostrando que tanto el discurso de derecha como el de izquierda fueron simples peones en su tablero de acumulación económica.

El holding CaleGroup y las millonarias licitaciones de Motora Argentina

El verdadero motor financiero que sostiene este circo digital no proviene de los superchats ni de la pauta publicitaria tradicional, sino de los oscuros pliegues de la contratación pública. Augusto Marini comanda los hilos a través de CaleGroup, un pulpo corporativo cuyo vertiginoso y opaco crecimiento patrimonial coincide de manera quirúrgica con su desembarco en los medios de comunicación.

A través de la firma Motora Argentina, el holding de Marini se ha consolidado como el gran ganador de las licitaciones más millonarias y menos transparentes del Estado nacional en materia de transporte. La empresa muerde contratos oficiales para la reparación integral y el mantenimiento de formaciones de trenes.

El esquema cierra de manera perfecta: el dinero de los contribuyentes que ingresa por las vías ferroviarias financia los caprichos VIP en las playas uruguayas y sostiene el aparato de manipulación digital, mientras los trabajadores que verdaderamente arman las transmisiones son precarizados hasta el extremo del telegrama de despido.

Las claves del escándalo que incendia los canales de streaming