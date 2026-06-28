FIN | Milei echó a Adorni y juró venganza contra Macri: la carta delirante, la sucesión y las lágrimas de Karina.

La gestión de La Libertad Avanza acaba de sumar una página verdaderamente bochornosa en el barro de la política nacional con la salida de su funcionario más custodiado. Tras cien días de mandato marcados por escándalos incesantes, Javier Milei decidió echar a patadas a su protegido devenido en ministro. El despido fue camuflado mediáticamente como un paso al costado voluntario para intentar salvar la poca dignidad que quedaba. Sin embargo, el olor a corrupción terminó sepultando para siempre el relato de la pureza institucional anticasta.

El mandatario argentino aterrizó en Ezeiza, regresando de su sexta gira por territorio de España, con los niveles de ira completamente desbordados. Al cruzar los portones de la residencia de Olivos, no tuvo reparos en vociferar amenazas contra sus antiguos aliados políticos. El enojo presidencial tiene nombre y apellido, apuntando todos sus cañones bélicos hacia la figura de Mauricio Macri. La rosca interna voló por los aires y la paciencia del jefe de Estado se agotó por completo.

La furia del economista se desató al enterarse de que el fundador del PRO le había soltado la cadena a sus legisladores. El ex presidente mandó a avisar que su bloque iba a votar a favor de la interpelación parlamentaria del cuestionado ministro. Esta jugada maestra del macrismo acorraló definitivamente a la Casa Rosada y forzó la decapitación obligada del funcionario. Ya no había margen para seguir sosteniendo lo que era a todas luces insostenible en los pasillos del Congreso.

Pero la ira del primer mandatario no se limitó únicamente a la dirigencia tradicional. Javier Milei también apuntó su artillería verbal contra un importantísimo empresario de los medios de comunicación masiva, desligando a Héctor Magnetto. Acusó abiertamente a este magnate oculto de impulsar una campaña sistemática para destapar las irregularidades del ex vocero. Las filtraciones periodísticas habían hecho estragos en la ya debilitada imagen pública del gobierno nacional.

El historial de la decadencia de Manuel Adorni estuvo plagado de cien días de revelaciones verdaderamente extravagantes y oscuras. Uno de los puntos de quiebre fue la filtración internacional sobre sus millonarios gastos en equipos para videojuegos, utilizando tarjetas corporativas de sus propios empleados. Ese bochornoso escándalo gamer llegó a las páginas de la agencia Bloomberg y hundió a los mercados financieros. El papelón le costó carísimo a un modelo económico que predica el ajuste diario.

"¡¡Adorni no se va, Adorni no se va, no se va…"!! 🎵🎶🎶, cantaban hace poco. Lo bancó, como bancó a Espert. Porque "Adorni es Milei" pic.twitter.com/QHhnwSSyAf — Dante López Foresi (@DanteForesi) June 27, 2026

En el Senado, la encargada de clavarle la estocada final fue nada menos que Patricia Bullrich, manejando los hilos de la bancada oficialista con total frialdad. La actual ministra supo despegarse a tiempo del desastre y dejó que el vocero cuestionado quedara totalmente expuesto a la censura inminente. Con una muñeca política envidiable, la ex candidata presidencial ocupó hábilmente el lugar de la moral y la ética discursiva. Demostró que en el barro del poder, los tiempos y los silencios valen oro puro.

Lejos de dar la cara con dignidad cívica, el protagonista de la novela eligió victimizarse públicamente en medio del partido de la Selección Argentina contra Jordania. Lanzó una carta melancólica a través de sus redes sociales, buscando vender el buzón de que sufría una cacería sin precedentes. El tuitero clausuró cobardemente los comentarios de su publicación en la plataforma X para evitar el linchamiento digital masivo. Sabía perfectamente que los usuarios lo iban a destrozar sin la menor piedad.

Lo más bizarro y surrealista de ese comunicado de despedida fue la increíble autoincriminación que realizó el propio eyectado. En un intento desesperado por defenderse, enumeró una extensa lista de delitos gravísimos de los que nadie, absolutamente nadie, lo había acusado todavía. Como un manotazo de ahogado, terminó metiendo en la bolsa turbios manejos que la Justicia ni siquiera investigaba de oficio. Fue un sincericidio tan espectacular que dejó a todos los analistas políticos pidiendo la cuenta.

ADORNI: EL FUSIBLE QUE QUEMÓ TODO EL TABLERO



La salida de Manuel Adorni del Gobierno llega tarde, con una crisis institucional, política y de credibilidad inexplicable. Hace horas nomás el Presidente siguió "bancando" desde España a un hombre que llegó con poco patrimonio a la… pic.twitter.com/4s7bM2EqTT — Pablo Juliano (@PabloJulianoLP) June 27, 2026

Entre las extravagancias que mencionó, sorprendió a propios y extraños al hablar de supuestas granjas cripto operadas en complicidad con la custodia de presidencia. Ningún operador opositor tenía semejante dato en su radar hasta que el mismísimo burócrata lo escupió en su extenso descargo. Esta confesión involuntaria sobre negocios con criptomonedas abrió una nueva y jugosa línea de investigación institucional. La impunidad los vuelve tan torpes que terminan entregándose ellos solos en bandeja de plata.

SE FUE ADORNI, LLEGÓ SANTILLI.



Biografía corta del reemplazante:



— 14 sociedades offshore (Pandora Papers)

— USD 550 mil prestados por un proveedor del GCBA en 2015

— Saldó esa deuda cobrando 80 mil pesos por mes (la cuenta no da)

— Aporte de Cositorto, hoy preso por estafa… pic.twitter.com/fkWvmWQcia — El Profe Romero (@romerodiario) June 27, 2026

La catarata de autoacusaciones no se detuvo ahí y salpicó directamente a su círculo más íntimo y familiar. El renunciante habló de contratos inexistentes y falsos de su propia mujer, Bettina Angeletti, con dependencias estatales y diversas empresas públicas. Mencionó sociedades oscuras radicadas en Uruguay y hasta suntuosas cirugías estéticas pagadas con dinero de los contribuyentes. Parecía un guion de película de mafiosos de segunda categoría, pero era la cruda realidad de nuestra administración.

Para ponerle el moño a semejante catástrofe comunicacional, la versión final del texto había sido fuertemente intervenida por asesores externos. Según fuentes de la Casa Rosada, el borrador original que el ex portavoz quiso presentar era verdaderamente un papelón insalvable y radiactivo. Tuvieron que reescribirle la carta técnica de renuncia utilizando a especialistas legales para blindarlo ante los inminentes embargos. Ni para dimitir con decoro demostró tener la capacidad que el alto cargo ministerial le exigía cotidianamente.

Con el cadáver político de Manuel Adorni todavía caliente, la rosca feroz por ocupar la Jefatura de Gabinete se desató sin ningún tipo de pudor. En los despachos oficiales, la danza de nombres no tardó en comenzar a sonar con muchísima fuerza. El candidato que pica en punta y genera el mayor consenso interno es el actual ministro del Interior, Diego Santilli. Su perfil negociador lo posiciona como el favorito absoluto para intentar ordenar el caos gubernamental reinante.

El "Colo" cuenta con una ventaja territorial e institucional que muy pocos dirigentes ostentan dentro de las filas oficialistas. Logró construir un puente de diálogo sólido con los gobernadores y, fundamentalmente, mantiene un vínculo inquebrantable con la mesa chica. Su llegada directa a la secretaria general Karina Milei le otorga la bendición necesaria para sentarse en el sillón más caliente. Sabe cómo caminar los pasillos del poder sin levantar la perdiz ni pisar minas explosivas.

Además de contar con el aval de "El Jefe", el experimentado dirigente bonaerense tiene línea directa con el estratega en las sombras, Santiago Caputo. Esta triangulación de lealtades lo convierte en la pieza perfecta para blindar a la cúpula presidencial en medio de la severa crisis de confianza. El respaldo explícito de la ministra Patricia Bullrich también suma porotos decisivos a la candidatura del ex vicejefe porteño. Su capacidad para no romper relaciones con nadie es, hoy por hoy, su mayor capital.

La designación no está completamente sellada, ya que en la cabeza del líder libertario danzaron otras alternativas durante el vuelo transatlántico. Uno de los nombres que cobró protagonismo fue el del actual canciller, Pablo Quirno, quien acompañó al jefe de Estado en su periplo por Madrid. Sin embargo, el diplomático dejó trascender que prefiere mantenerse fuertemente enfocado en su agitada y prestigiosa agenda exterior. No quiere mancharse los zapatos de barro bajando a la trinchera del salvaje gabinete nacional.

Otro de los soldados leales que entró en la ruleta del recambio fue el riojano Martín Menem, actual presidente de la Cámara Baja. Su cercanía innegable con el entorno íntimo lo convirtió automáticamente en un nombre lógico para salir al rescate de la gestión diaria paralizada. Pero mover semejante pieza del tablero legislativo implicaría dejar vacante la conducción de un cuerpo que ya es un hervidero opositor. El oficialismo carece del margen de error necesario para rifar su escaso y valioso poder parlamentario.

La rosca de este turbulento fin de semana incluyó cumbres secretas en las oscuras oficinas de la planta baja de la sede gubernamental. El tridente conformado por Karina Milei, Diego Santilli y Martín Menem trazó las coordenadas del próximo y renovado organigrama del Poder Ejecutivo. Fue en ese hermético cónclave donde se le ofreció formalmente la conducción de la botonera estatal al titular de la cartera política. Aunque la jugada frena sus ambiciones provinciales, afirman que es imposible decirle que no al mismísimo Presidente.

El nuevo esquema organizativo traería consigo una reestructuración profunda de las áreas operativas de la administración estatal. Se estipula que el Ministerio del Interior sea absorbido para concentrar todo el fuego de negociación en una sola y poderosa cabeza de mando. En este rediseño del poder real, el actual secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, funcionaría como un virtual vicejefe operativo. Sería el encargado principal de lidiar cotidianamente con el feroz desgaste de la rosca con los caudillos.

Este avance del equipo amarillo expone una de las paradojas más grandes y divertidas del actual ciclo político en nuestro país. Mientras Javier Milei escupe fuego, insulta y promete aniquilar a las huestes macristas, su gabinete se tiñe inexorablemente de otro color político. El relato purista e ideológico de los libertarios choca de frente contra la innegable necesidad de apoyarse estructuralmente en la casta. Al final del día, los dirigentes del PRO son los únicos que le terminan sosteniendo la frágil estantería al gobierno.

La dependencia de la estructura ajena queda en dolorosa evidencia cuando repasamos las piezas claves del nuevo andamiaje institucional que se avecina. Con la inminente llegada del ex alfil de Horacio Rodríguez Larreta a la jefatura, el Poder Ejecutivo termina de tercerizar el manejo del territorio. Entre la implacable funcionaria de seguridad en el Senado y el componedor dirigente en Balcarce 50, la vieja guardia vuelve al ruedo. El sueño de la revolución anarcocapitalista duró un suspiro y terminó ahogado en su propia inoperancia crónica.

La historia de los cien días oscuros es el fiel reflejo de una administración que choca sistemáticamente contra la cruda gestión pública. Manuel Adorni creyó que la impunidad garantizada de las redes sociales y los chistes sarcásticos alcanzarían para frenar el escrutinio del Círculo Rojo. El blindaje tuitero del vocero fue pulverizado en tiempo récord por las demoledoras pruebas de un fenomenal e injustificable enriquecimiento ilícito. Aprendió por las peores vías posibles que gobernar un país asfixiado no es lo mismo que sumar likes.

El bochorno del despido disfrazado dejó severas e irreversibles secuelas en la ya golpeada credibilidad de la comunicación gubernamental. Intentar vender que la salida fue para "proteger a los afectos" mientras la primera dama del ministerio utilizaba bienes del Estado, fue una burla tremenda. El kilómetro cero de la tragedia libertaria arrancó exactamente cuando el funcionario mezcló lo público con los aborrecibles privilegios privados. La prometida motosierra justiciera terminó siendo burdamente utilizada para cortarle el pasto a los amigos.

Ahora, el desafío supremo e inapelable recae íntegramente sobre los hombros del próximo responsable de coordinar a los atribulados ministerios. Deberá pilotear un barco estatal que hace agua por todos sus costados, lidiando con mandos inestables y una macroeconomía que no repunta. El inminente sucesor tendrá la titánica y casi imposible tarea de reconstruir los puentes dinamitados con los caciques en menos de quinientos días. El escaso crédito para seguir cometiendo groseros errores amateur se agotó de forma rápida y definitiva.

Mientras tanto, la Justicia penal calienta vigorosamente los motores para recibir al ex vocero presidencial en los lúgubres pasillos de Comodoro Py. Ya sin el vital escudo que le proporcionaba el cargo, deberá responder por las montañas de billetes sucios y las abultadas causas de lavado que lo arrinconan. El llanto epistolar y la absurda victimización virtual no le servirán de absolutamente nada frente a los implacables magistrados que huelen sangre. El crudo invierno judicial que se aproxima promete ser verdaderamente despiadado para el operador caído en desgracia.

La confirmación oficial del esperado desembarco del nuevo equipo se cocina a fuego lento en la absoluta soledad de la casona presidencial. Allí, el máximo mandatario nacional mastica su amarga bronca y delinea los últimos detalles de una vendetta que promete sacudir los cimientos opositores. La innegable sangría interna en el bloque de derecha amenaza con dejar un tendal de heridos que condicionará las futuras elecciones legislativas. El tablero estratégico se partió en mil pedazos irreconocibles y nadie sabe cómo volver a unir las fichas.

Esta crisis auto infligida expuso, como nunca antes se había visto, la enorme vulnerabilidad de un equipo de gobierno sin rodaje territorial. Sin avezados operadores todo terreno ni cuadros técnicos firmemente consolidados, la implosión de sus principales figuras es tan solo cuestión de matemática. La alarmante falta de muñeca para sostener la rosca diaria los obliga a entregar las llaves del tesoro a los mismos que juraron destruir. La implacable política siempre termina pasando factura, y a los leones de cartón ya se les están cayendo las melenas.

Desde la capital bonaerense, La Plata, el peronismo en las sombras observa este sangriento espectáculo caníbal afilando los cuchillos. Ven con enorme agrado cómo el desgaste institucional se acelera vertiginosamente mientras las encuestas exhiben fisuras irrecuperables en la base electoral. El escándalo permanente y la parálisis estatal de los libertarios le están regalando a la oposición la plataforma perfecta para su ansiado retorno. Si no ajustan las clavijas del gabinete de manera urgente, el panorama se pondrá negro como boca de lobo.

La castigada sociedad argentina sigue asistiendo totalmente atónita a un show de improvisación gubernamental financiado con los impuestos de la clase trabajadora. Nos vendieron espejitos de colores prometiendo orden, eficiencia suprema y un combate letal contra los vicios de los históricos saqueadores nacionales. La cruda y dolorosa realidad demuestra que el nivel de choreo, amiguismo y oscuro nepotismo goza de una salud envidiable en Balcarce 50. Cambiaron estéticamente los collares discursivos, pero los perros que muerden los fondos públicos siguen siendo exactamente los mismos.

El veloz reloj de arena no se detiene y la flamante cúpula del organigrama asume con la soga ajustada al cuello desde su jura. Tendrán que demostrar, mediante hechos concretos y casi de inmediato, que poseen el volumen político para domar a las furiosas fieras opositoras. El experimento de la administración anarcocapitalista se quedó definitivamente sin crédito social para seguir echándole las culpas a la pesada herencia. O empiezan a gestionar los exiguos recursos con verdadera seriedad, o el estallido inevitable se los llevará puestos.

La bochornosa caída del funcionario atornillado marca un punto de inflexión profundo e imborrable en la historia de la caótica era del presidente economista. Fue el símbolo supremo y arrogante de la soberbia, el escarnio sistemático y la hipocresía que hoy caracterizan a los nuevos burócratas. En esta despiadada jungla de traiciones palaciegas, el que a hierro mata termina muriendo, y la implacable guillotina nunca perdona a los soberbios. El avezado Círculo Rojo ya está afilando sus cuchillos y anotando al próximo candidato para alimentar a la trituradora mediática.