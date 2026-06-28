El camaleón del Estado: El frondoso prontuario de Santilli que Milei increpó y ahora lo eligió como Jefe de Gabinete

El nombramiento del exvicejefe porteño como el nuevo hombre fuerte del Gobierno desató un vendaval de acusaciones cruzadas y un feroz contraataque del archivo digital.

El propio Milei, antes de llegar a la presidencia, repetía a los gritos que Santilli era un "corrupto que se paga la fiesta de cumpleaños con la tuya".

Hoy, las necesidades de supervivencia parlamentaria y el pacto territorial sellado en la provincia de Buenos Aires junto a Cristian Ritondo obligaron al oficialismo a tragarse sus propias palabras para entronizar a un dirigente al que la militancia libertaria solía calificar como "el político más invotable del país", ahora salpicado por denuncias de sociedades offshore en paraísos fiscales y el uso de cajas públicas para viajes de placer.

De enemigo público a "héroe" fiscal de La Libertad Avanza

El desembarco de Diego Santilli en Balcarce 50 expone la metamorfosis del relato libertario en su máxima expresión. Durante la campaña de 2023, Javier Milei dedicó gran parte de sus intervenciones mediáticas a demoler la figura del "Colo", tildándolo de ser el candidato del "boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos".

En aquellos días de furia anticasta, el mandatario afirmaba con vehemencia: "No hay nadie que no diga que es un corrupto". Tres años después, el pragmatismo feroz coordinado por Santiago Caputo transformó aquellas acusaciones de delincuencia en virtudes.

El archivo también castiga al propio José Luis Espert, quien en 2021 destrozó la trayectoria camaleónica de su actual compañero de ruta: "Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el Colorado… Hace 30 años que vive de tu laburo y de nuestros impuestos".

Sin embargo, el flanco más sensible que arrastra Santilli a la Jefatura de Gabinete no es solo su frondoso currículum de saltos políticos, sino su situación patrimonial.

En el marco de la alianza PRO-LLA en territorio bonaerense, la Justicia puso la lupa sobre un entramado de 14 sociedades comerciales, incluidas dos firmas offshore radicadas en paraísos fiscales y detectadas originalmente en la investigación global "Pandora Papers".

Estas empresas, sospechadas de ser utilizadas para evadir impuestos y desviar activos mediante firmas fantasma, cuentan con la participación de su hermano, César Santilli, y de su madre, María Luisa Forchieri, quien llamativamente figura registrada como una simple monotributista ante el ARCA (ex AFIP) pese a mover estructuras financieras internacionales.

Bajo la nueva doctrina de Milei, la utilización de guaridas fiscales para eludir al fisco ya no es un delito, sino el comportamiento de "un héroe".

El archivo tuitero que demolió el blindaje oficial

El nombramiento de Santilli provocó un cortocircuito inmediato en las bases digitales de La Libertad Avanza, donde los militantes y creadores de contenido se encontraron atrapados en su propio laberinto de críticas del pasado.

El archivo tuitero demostró ser implacable, exponiendo cómo las principales espadas de la comunicación digital del oficialismo habían dedicado años a construir la imagen de Santilli como el enemigo público número uno de la meritocracia y la transparencia.

Uno de los golpes más certeros al blindaje del nuevo Jefe de Gabinete provino de las publicaciones históricas de Esteban Glavinich, conocido en la red social X como “Traductor te Ama”.

Glavinich había sacado a la luz un documento oficial demoledor que revelaba que Santilli, durante su etapa como vicejefe de Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta, “se autorizó un gasto a sí mismo con la caja pública” para financiar un viaje privado a Londres en 2017 junto a su esposa, costándole al erario público una millonaria rendición de viáticos.

En esa misma línea, el streamer libertario Mariano Pérez cruzaba en 2021 a Santilli acusándolo de competir con el kirchnerismo para ver "quién es más impresentable".

Hoy, con Adorni llorando en el olvido, toda esa estructura de indignación tuitera debió ser sepultada por la militancia oficialista para militar el desembarco del "Colorado" en la cumbre del poder político.

El reciclaje de la casta como manual de supervivencia

La designación de Diego Santilli como Jefe de Gabinete es el certificado de defunción definitivo de la pureza ideológica de La Libertad Avanza. Que Javier Milei entregue la coordinación de sus ministros al hombre que hace apenas tres años definía como el epítome de la corrupción y el parasitismo estatal demuestra que la "motosierra" se convirtió en un instrumento de canje político vulgar. Santilli no representa la llegada de la eficiencia privada, sino el desembarco del profesionalismo de la casta: un dirigente camaleónico que sobrevivió a los gobiernos de Menem, Duhalde, Ruckauf, Macri y Larreta sin bajarse jamás de la teta del Estado. Su foja de servicios, manchada por las revelaciones de los Pandora Papers y el uso discrecional de fondos públicos para costear viajes de placer a Londres, es asimilada ahora por la Casa Rosada bajo el cínico ropaje del "heroísmo fiscal". Al final del día, el Gobierno de Milei descubrió que para sostenerse en el poder no necesitaba leones idealistas, sino los viejos lobos del asfalto que sepan manejar las cajas, ocultar las offshore familiares y negociar con el barro de la política tradicional.

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