ATE exige echar a los 249 familiares, tuiteros y amigos que Adorni metió en el Estado con sueldos millonarios

Este 29 de junio de 2026, en la Ciudad de Buenos Aires, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, formalizó un duro requerimiento dirigido al Poder Ejecutivo Nacional para exigir la baja inmediata de 249 empleados públicos —entre familiares, amigos y tuiteros— incorporados bajo la órbita de Manuel Adorni tras la reciente eyección del funcionario por causas de corrupción.

El sindicato de los trabajadores del Estado avanzó con esta medida de fuerza y denuncia administrativa debido a la escandalosa proliferación de nombramientos con ingresos que superan los 2 millones de pesos mensuales sin contraprestación efectiva de servicios. La presentación gremial busca frenar el desvío de fondos públicos y el copamiento de estructuras clave mediante un sistema de ingresos militante que el sindicato venía impugnando desde el inicio de la gestión libertaria.



El dirigente sindical denunció que, mientras el Gobierno ejecutaba despidos masivos bajo el falso relato del achique del gasto, el exjefe de ministros estructuró un millonario esquema de precarización institucional, poblando las dependencias públicas con "ñoquis" de La Libertad Avanza sin experiencia previa que perciben salarios mensuales superiores a los 2 millones de pesos sin brindar ninguna contraprestación efectiva de servicios.

El "clan Adorni" al descubierto: Cuentas offshore, tuiteros y créditos VIP

La caída de Manuel Adorni no solo dejó al descubierto sus vínculos con esquemas financieros turbios, sino la monumental contradicción de una estructura que se autopercibía enemiga del clientelismo estatal.

Los informes gremiales y las planillas de asistencia ratificaron las denuncias de ATE: la planta de empleados directamente subordinada al exvocero presidencial experimentó un incremento del 25% durante su gestión, blindada políticamente por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien en 2025 le había aumentado el presupuesto de la Secretaría de Comunicación y Medios en un 46,4%, superando la obscena cifra de los $30.000 millones anuales.

Entre los 249 beneficiarios de este festival de nombramientos se destacan figuras prominentes del ecosistema digital libertario, como el tuitero Juan Pablo Carreira —conocido popularmente en redes sociales como "Juan Doe"—, quien no solo percibe haberes de privilegio del erario público sino que además fue beneficiado con polémicos créditos oficiales que superan los $112.948.000.

Asimismo, el nepotismo de la gestión tuvo su máxima expresión en los ascensos de Francisco Adorni, hermano del exjefe de Gabinete, quien se inició como asesor en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y rápidamente fue entronizado en la presidencia del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF), un organismo estratégico que administra las millonarias cajas previsionales de las Fuerzas Armadas.

La complicidad de Karina y el fracaso de los filtros de Sturzenegger

El titular de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, dirigió sus principales cañones contra la mesa chica de Balcarce 50, asegurando que el esquema de ingresos masivos no pudo haberse ejecutado sin el consentimiento expreso del "Triángulo de Hierro". El dirigente sindical apuntó de lleno contra Karina Milei:

"La Secretaria General de Gobierno no se puede hacer la distraída, conoce perfectamente cada una de las incorporaciones que en la administración pública ordenó el exjefe de Gabinete. Todas las dependencias bajo la autoridad de Adorni se encuentran saturadas de personal que no tiene experiencia y cuya presencia no resulta necesaria", sentenció con dureza.

Asimismo, Aguiar desmitificó los supuestos procesos de modernización y transparencia que el Ejecutivo nacional promocionaba a través de sus plataformas oficiales.

De acuerdo con el análisis del gremio, el nuevo mecanismo de selección y evaluación diseñado por el ministro Federico Sturzenegger resultó ser un burdo filtro ideológico ideado con el único propósito de justificar el despido de personal idóneo para reemplazarlo por militantes orgánicos de La Libertad Avanza.

Con Adorni recluido y atrincherado en su oficina, la CGT y las CTA evalúan unificar los reclamos de las distintas dependencias ministeriales para forzar una auditoría externa integral que ponga fin al financiamiento público del esquema de trolls y familiares que parasitó la comunicación oficial de la Presidencia.

Las claves de la denuncia de ATE contra el vaciamiento del gabinete