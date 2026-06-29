La caja de los 148 billones: El presupuesto nacional queda en manos de las 14 offshore de Diego Santilli

La confirmación de Diego “El Colo” Santilli como reemplazante del eyectado Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete de Ministros terminó de formalizar el desembarco del ala más rancia del PRO en la botonera principal del Estado nacional.

El cambio de nombres no es un simple enroque administrativo: Santilli pasa a tener bajo su firma el control absoluto de un presupuesto de 148 billones de pesos, una cifra astronómica que contrasta de manera violenta con el discurso de austeridad y "motosierra" que el gobierno de Javier Milei aplica sobre jubilados y trabajadores.

La llegada del dirigente porteño al corazón de Balcarce 50 se precipitó tras el colapso judicial de Adorni, quien dejó su cargo acorralado por investigaciones de enriquecimiento ilícito y un nivel de gasto suntuoso que incluyó el despilfarro de más de un millón de dólares entre los años 2025 y 2026 sin ningún tipo de justificación patrimonial.

Offshore, el fantasma de Cositorto y el millonario cartel de Coca-Cola

El currículum con el que Santilli asume la conducción del funcionariado público nacional parece extraído de un expediente de delitos complejos. Los registros internacionales de lavado de activos y evasión fiscal volvieron a poner el foco sobre las 14 sociedades comerciales y cuentas offshore que el "Colo" mantiene activas en guaridas fiscales, una ingeniería financiera diseñada para ocultar patrimonio que el propio Milei llegó a calificar de "delictiva" antes de pactar su incorporación al Gobierno.

Sin embargo, los sabuesos de la inteligencia local (AFI) arrojaron datos aún más oscuros en sus informes financieros reservados, donde llegaron a dictaminar que el tren de vida y la ostentación material del dirigente bonaerense es comparable con una "vida de narcos", marcada por un patrimonio indescifrable y una alarmante sumisión política: el archivo recuerda que Santilli guardó un estricto silencio cuando el espionaje ilegal del gobierno de Mauricio Macri cableó y llenó de micrófonos la propia vivienda de su madre para controlarlo.

La ruta del dinero que financió la carrera política del nuevo jefe de Gabinete apesta a fraude corporativo. Las investigaciones sobre financiamiento ilícito de campañas electorales comprobaron que la estructura de Santilli recibió importantes inyecciones de dinero en negro aportadas por Leonardo Cositorto, el estafador de Generación Zoe que hoy se encuentra tras las rejas por liderar un esquema piramidal que arruinó a miles de ahorristas.

A esta trama de retornos se le suma una de las denuncias más graves de su paso por la gestión pública de la Ciudad de Buenos Aires: el presunto cobro de un soborno de 8 millones de dólares por parte de la multinacional Coca-Cola, destinado a destrabar de manera irregular la habilitación de un mega cartel publicitario en la vía pública porteña, configurando un prontuario de servicios que deja la bandera de la "anticasta" convertida en cenizas.

El gerente del establishment y el fraude de la motosierra

La designación de Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros es el epitafio definitivo del relato libertario y la confirmación de que la mentada "motosierra" no era más que un decorado de campaña para asustar a los giles. Entregarle las llaves de un presupuesto de 148 billones de pesos a un personaje que personifica los vicios más profundos del reciclaje político y el lobby corporativo es un acto de rendición incondicional de Javier Milei ante el círculo rojo. Santilli no llega por su idoneidad técnica, sino por su frondosa experiencia en el manejo de las cloacas de la política: desde las 14 cuentas offshore familiares detectadas internacionalmente hasta el financiamiento oscuro provisto por delincuentes de la talla de Leonardo Cositorto. El cinismo oficial es total: se le exige un sacrificio de hambre y desocupación a la clase media y a los jubilados mientras se premia con el cargo más importante del Poder Ejecutivo a un dirigente denunciado por embolsar 8 millones de dólares de Coca-Cola a cambio de favores regulatorios en la Ciudad. El "Colo" es el gerente perfecto para una etapa de entrega al FMI y timba financiera; un tipo tan dócil ante el poder real que fue capaz de tolerar que su propio espacio político le espiara a la madre con tal de no perder un renglón en la lista de candidatos. La casta no tenía miedo; simplemente estaba esperando que le habilitaran la caja.

Las claves del prontuario del nuevo superministro libertario