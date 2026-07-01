El gobierno violeta de Milei se tiñó por completo del amarillo de Macri para gestionar

El escenario político argentino consolida una mutación profunda que redefine por completo las fronteras del oficialismo y pone en jaque su bandera fundacional: el combate contra la denominada "casta política".

La farsa de la pureza ideológica libertaria terminó de desmoronarse al quedar expuesto que lo que verdaderamente se está consolidando en las entrañas de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda es un gobierno violeta pintado de amarillo.

Lejos de los manuales de la escuela austríaca o de la mística de "las fuerzas del cielo", el Poder Ejecutivo atraviesa una colonización institucional definitiva donde las urgencias de gestión, la falta de estructura propia de La Libertad Avanza y las recurrentes crisis políticas forzaron la entrega total del aparato estatal a la experiencia del PRO, configurando un nítido "macrismo sin Macri".

La pérdida de la batalla cultural y el fin del relato anticasta se explican a través de las planillas de nombres propios que hoy controlan las cajas estratégicas del país. Al incorporar de manera masiva a figuras del riñón de Juntos por el Cambio, el presidente Javier Milei perdió su principal activo de legitimidad social.

La contradicción de sostener un ajuste severo bajo la conducción de los mismos funcionarios que terminaron en crisis en 2019 es un flanco abierto que la opinión pública empieza a facturar de manera acelerada, dejando en claro que el purismo libertario original fue desplazado por los cuadros técnicos de Mauricio Macri.

Los nombres del copamiento: De la bicicleta de Caputo al control del Gabinete

El núcleo duro de este desembarco amarillo se concentra de forma paradigmática en el Palacio de Hacienda. Luis "Toto" Caputo en Economía, el arquitecto financiero del gobierno de Cambiemos, es hoy el garante absoluto del rumbo económico de la gestión de Milei.

Su permanencia demuestra que el programa se apoya en los esquemas de endeudamiento, ingeniería de bonos y bicicleta financiera ya conocidos, sepultando de forma definitiva la prometida dolarización.

A esto se suma la eyección de los cuadros libertarios originales de las segundas y terceras líneas ministeriales, abriendo paso a técnicos formados bajo el ala del PRO en la Ciudad y la Nación que garantizan gobernabilidad a cambio del control de las decisiones estructurales.

La paradoja del propio Mauricio Macri es total: el expresidente observa cómo sus ideas y sus hombres ejecutan el plan de shock que él mismo no pudo profundizar en su mandato, pero se encuentra desplazado de la conducción directa, ya que sus figuras vuelan con terminales propias en Balcarce 50.

El regreso de los gerentes y el fraude del shock libertario

El vaciamiento de la identidad de La Libertad Avanza y su transformación en un gobierno violeta pintado de amarillo representa uno de los fraudes políticos más cínicos de la historia reciente.

Javier Milei construyó su ascenso al poder prometiendo dinamitar los cimientos de una casta parasitaria, pero ante la primera tempestad de gestión terminó entregándole las llaves de la República y un cheque en blanco de 148 billones de pesos al sector más rancio y corporativo del PRO.

El regreso de Luis "Toto" Caputo y su banda de tecnócratas al Palacio de Hacienda no es una alianza táctica, sino una rendición incondicional: la dolarización austríaca fue sepultada para resucitar la vieja y conocida bicicleta financiera de bonos que ya estrelló al país en 2019.

Este "macrismo sin Macri" es un modelo de fragilidad social extrema; a diferencia de los noventa, hoy no hay privatizaciones que simulen bienestar ni inversiones productivas genuinas, sino una licuación histórica del poder adquisitivo de los jubilados y laburantes. Mientras Milei se pierde en su laberinto de discursos internacionales, los gerentes de Mauricio Macri cuidan el negocio, demostrando que la motosierra solo sirvió para talar la soberanía del pueblo y reinstalar el esquema de exclusión de los sospechosos de siempre.