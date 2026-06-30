La carrera por el sillón de Rivadavia: El peronismo busca el nombre ordenador para frenar el proyecto de Milei

La discusión interna de la oposición atraviesa una fase de profunda reconfiguración en torno a una pregunta que desvela a intendentes, gobernadores y militantes por igual: quién es el candidato del peronismo que cuenta con el volumen político necesario para enfrentar el proyecto de Javier Milei.

El escenario actual exige un debate que excede los manuales tradicionales de la política de palacio. El peronismo se encuentra ante una encrucijada histórica donde no se trata simplemente de bendecir un nombre que mida bien en los sondeos de opinión, sino de articular de manera urgente un programa que le vuelva a hablar de frente a los sectores trabajadores y a las clases medias severamente golpeadas por la recesión de la era libertaria.

La urgencia electoral choca de frente con las tensiones subterráneas que conviven en el mapa del Partido Justicialista. Existe una marcada distancia entre el peso específico de la provincia de Buenos Aires y el posicionamiento estratégico de los gobernadores del interior.

La liga de mandatarios provinciales y los jefes territoriales del Conurbano saben perfectamente que el tiempo corre y que el desafío de confrontar con la Casa Rosada requiere de una figura ordenadora que logre suturar las heridas internas.

El debate de fondo pasa hoy por definir si la renovación vendrá apalancada desde la gestión territorial concreta o desde una propuesta fuertemente ideológica que dispute la centralidad discursiva en el espacio público.

Superar la resistencia legislativa para recuperar la sintonía con la calle

El gran escollo que enfrenta el arco opositor es la pérdida de la iniciativa política. A pesar del goteo constante en los índices de imagen del oficialismo producto del plan de shock, el gobierno libertario logra sostener la centralidad de la agenda pública gracias a su agresivo despliegue comunicacional en redes y medios.

El peronismo empieza a asimilar una dura lección de cara al año electoral: el candidato competitivo que enfrente al oficialismo no surgirá por descarte ni por el solo fracaso del modelo económico actual.

Limitarse a la melancolía de las gestiones pasadas o encerrarse en una rosca interna sin sintonía con la realidad social de la calle es el camino más rápido para facilitarle la consolidación en el poder al proyecto oficialista. La oposición necesita, por lo tanto, saltar la etapa de la mera resistencia parlamentaria y ofrecer un horizonte de futuro claro, audaz y económicamente sustentable para el electorado de mayorías.

La oposición busca construir una alternativa competitiva para 2027

El proceso de reorganización opositora acelera los movimientos de sus principales referentes. En ese esquema, Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto aparecen como terminales de poder con funciones diferenciadas pero complementarias dentro de un eventual armado electoral.

Kicillof se posiciona como la principal referencia de gestión territorial desde la provincia de Buenos Aires. El gobernador busca consolidarse como un liderazgo capaz de ordenar al peronismo y exhibir un modelo de Estado activo frente a las políticas impulsadas por la Casa Rosada.

En paralelo, Cristina Fernández de Kirchner mantiene el control del núcleo duro del kirchnerismo y continúa siendo una figura determinante en la orientación política del espacio. Sin embargo, la relación con Kicillof atraviesa tensiones vinculadas a la conducción futura del peronismo, una interna que podría influir en el diseño electoral de los próximos años.

Por su parte, Massa conserva un perfil vinculado a la articulación económica y al diálogo con sectores productivos y de clase media. Su apuesta apunta a construir una propuesta que combine estabilidad macroeconómica y previsibilidad, elementos que considera centrales para ampliar la base electoral opositora.

A la vez, Miguel Ángel Pichetto emerge como una pieza clave para ampliar la construcción opositora. Desde una mirada institucional y dialoguista, apuesta a fortalecer los vínculos con gobernadores, sectores peronistas no alineados con el kirchnerismo y espacios parlamentarios necesarios para garantizar gobernabilidad.

Con distintos perfiles y objetivos, las cuatro figuras comienzan a ocupar posiciones estratégicas en una oposición que busca transformarse en una alternativa competitiva frente al oficialismo.