El domador de reposeras tomó el poder

El hombre al que durante años le colgaron el apodo de "domador de reposeras" terminó domando algo bastante más complejo: un gobierno ajeno. No necesitó ganar elecciones, recorrer el país ni convencer a millones de argentinos. Le alcanzó con esperar. La política, como el surf, también premia al que sabe aguardar la ola.

Hoy la postal es difícil de ignorar. De los ocho ministros nacionales, seis responden al universo político del PRO o provienen de esa cantera. La motosierra terminó haciendo un trabajo curioso: en lugar de podar al macrismo, le despejó el camino.

Mientras Milei sigue librando batallas culturales en redes sociales, la administración cotidiana parece cada vez más amarilla. Los nombres cambian de oficina, pero muchos ya conocen el edificio de memoria. Hay funcionarios que ni siquiera tuvieron que aprender dónde queda el baño: simplemente volvieron.

La revolución libertaria empieza a parecerse a una remake de Cambiemos con efectos especiales, menos conferencias de prensa y más posteos. El relato sigue hablando de una nueva Argentina, pero el elenco recuerda demasiado a temporadas anteriores.

Macri, que hace apenas meses parecía jubilado políticamente, volvió a demostrar que en política los certificados de defunción duran menos que un tuit. Sin estridencias, sin cadenas nacionales y casi sin hablar, fue ocupando casilleros hasta convertir al Gobierno en una especie de franquicia administrada por viejos conocidos.

La paradoja es deliciosa. Milei llegó prometiendo terminar con el sistema. Y terminó tercerizando buena parte del poder en uno de los arquitectos más emblemáticos de ese mismo sistema.

La ironía política es inevitable. Milei llegó prometiendo reemplazar a "la casta" y terminó administrando un gabinete donde cada reunión parece una reunión de exfuncionarios de Cambiemos. La motosierra hizo mucho ruido, pero debajo de los troncos apareció el mismo color de siempre: amarillo.

Los 8 ministerios: