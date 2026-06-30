Arde la UOM: Bonetti liquidó a Furlán y lo acusó de entregar a los trabajadores

La rosca sindical amaneció verdaderamente prendida fuego y los pases de factura no perdonaron ni a los muertos. La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Seccional Capital armó un acto para recordar a Augusto Timoteo Vandor, a 57 años de su asesinato.

Pero lo que pintaba para ser un emotivo encuentro eclesiástico con el Padre Alejandro Patriarca terminó siendo la excusa perfecta para destrozar a la actual conducción nacional. La familia del difunto, representada por Roberto y Marcela Vandor, escuchó en primera fila cómo se encendía la mecha de una guerra interna sin cuartel.

El evento contó con la presencia de figuras como Pablo Vázquez, titular del Instituto Nacional Juan Manuel de Rosas, y el historiador Víctor Ramos, quienes inflaron el pecho recordando la vieja época dorada del movimiento obrero. Sin embargo, el plato fuerte llegó cuando agarró el micrófono Roberto Bonetti, el actual mandamás de la seccional porteña.

El dirigente no tuvo ningún tipo de filtro y aprovechó el escenario para despacharse con munición gruesa contra la inacción de sus propios superiores. Lejos de la corrección política, Bonetti dejó en claro que la paciencia de las bases está completamente agotada.

El dardo envenenado tuvo un destinatario claro, con nombre y apellido: Abel Furlán. Bonetti describió un panorama verdaderamente desolador, con salarios de miseria y negociaciones freezadas, y no dudó en apuntar al líder nacional por su alarmante falta de reacción.

“Recordamos a Vandor en un contexto muy adverso para los metalúrgicos, con salarios por debajo de la línea de pobreza, pérdida del poder adquisitivo, paritarias aún sin resolver y la UOM intervenida”, disparó sin piedad ante el aplauso de los suyos.

Para cerrar su alocución, el cacique porteño decidió clavarle el último puñal a la gestión de Furlán comparándolo directamente con el homenajeado de la jornada. Bonetti sentenció que la actual conducción nacional carece por completo de la grandeza histórica que tenía Vandor, acusándolo de agachar la cabeza frente al brutal ajuste gubernamental.

“Supo liderar en peores circunstancias y nunca entregó derechos”, remató, dejando en claro que para la seccional porteña, los popes de hoy terminaron traicionando el legado que juran defender.