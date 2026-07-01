El genio de Fontevecchia contrató a Yuyito para atormentar a Milei: arranca hoy 17:30 en NET TV

La grilla televisiva pedía a gritos un sacudón de verdad y finalmente llegó de la mano de la histórica conductora, quien vuelve al ruedo para adueñarse del sillón central. El flamante ciclo promete convertirse en un oasis de información fresca y debate caliente en medio de tanto aburrimiento mediático. A partir de hoy, miércoles 1° de julio a las 17:30 horas, la blonda ex pareja del presidente Javier Milei "encenderá" las cámaras de NET TV.

La propuesta es una coproducción letal entre el canal de aire de Jorge Fontevecchia y la productora RED CUBE, pensada estratégicamente para no darle respiro al televidente. El formato de talk show buscará marcar la agenda diaria disparando entrevistas íntimas, opinión sin filtro y el pulso innegociable de la calle. Para lograr este ambicioso objetivo, la ex vedette no estará sola y armó un equipo dispuesto a ir siempre al hueso.

El panel de especialistas es una verdadera ensalada de perfiles que garantiza cruces, polémicas y análisis para todos los gustos. Con figuras mediáticas de la talla de Franco Salomone, Leo Arias, Viviana Colmenero y Nacho Bongiovanni, la mesa tiene el rating asegurado. Por si fuera poco, la incansable cronista Agustina Binotti será la encargada de patear el asfalto para traer los testimonios más crudos desde el lugar de los hechos.

En medio de este equipo de pesos pesados, hay un nombre que brilla con luz propia y promete comerse el formato con absoluta altura. Hablar de Martín Musciatti es hacer referencia directa a un grande de la comunicación que nunca perdió la humildad ni el don de buena gente. Este profesional de raza pura supo ganarse el respeto total de sus colegas y el cariño incondicional del público a base de puro talento.

Lejos de los egos tóxicos y las miserias que inundan los pasillos de los canales modernos, Musciatti siempre tendió una mano desinteresada a los que recién arrancaban en el medio. Su extensa trayectoria intachable lo avala como uno de los analistas más lúcidos, cálidos y empáticos que ofrece hoy la dinámica televisiva. Su incorporación a este nuevo proyecto no solo eleva la vara del debate, sino que le asegura a la audiencia una cuota de sensatez que hoy no tiene precio.