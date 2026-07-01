El final de Adorni: su ex amenaza con "contar todo", suelta masiva de audios y un pacto de silencio

La estrepitosa caída de Manuel Adorni sumó su capítulo definitivo y el escenario político nacional asiste al desguace en vivo de quien supiera ser el principal guardián del relato oficial.

En coincidencia con la asunción formal de Diego Santilli como nuevo conductor del elenco de ministros, las terminales judiciales y los pasillos de Balcarce 50 se convirtieron en un festival de pases de factura, filtraciones y desesperación. Despojado de poder y expuesto ante la opinión pública, Adorni ensayó una última y desesperada puesta en escena al presentarse en el acto oficial de jura.

“Quiere demostrar que no se va por corrupto, sino por presiones, buscando instalarse como una víctima”, detallan fuentes que caminan la Casa Rosada. La realidad de los tribunales, sin embargo, demuele cualquier intento de lavado de imagen: el exvocero está políticamente cocinado.

La orfandad política del exjefe de Gabinete aceleró los tiempos de la corporación judicial, que olfateó de inmediato la falta de padrinos y operadores que protejan su expediente en los tribunales federales. En las últimas horas se produjo una suelta masiva de audios directamente extraídos de la causa penal que instruye el juez Ariel Lijo.

Los registros no son meras desprolijidades verbales, sino pruebas contundentes de un funcionario en ejercicio de sus funciones ejecutando aprietes y maniobras de coacción contra testigos clave, garantizándoles "soporte" logístico y legal a cambio de direccionar y cambiar sus declaraciones judiciales. Comodoro Py encontró en Adorni el perfecto punching ball para dar un castigo ejemplar.

El pacto de los 5 millones de dólares y la carta rehecha

Cercado por el avance de las pericias, Adorni decidió ponerle precio a su retirada para no arrastrar al resto de la estructura libertaria en el barro judicial. En una tensa reunión cara a cara con la mesa chica del Gobierno, el exfuncionario plantó bandera y exigió una cifra astronómica para garantizar que mantendrá la boca cerrada ante los fiscales.

“Muchos hablan de que mi silencio vale 5 millones de dólares; quiero la mitad de lo que se llevó Jesica Cirio”, habría sido la frase textual que Adorni arrojó sobre la mesa ante la mirada atónita de los armadores oficiales. Desde el Ejecutivo le prometieron los mejores abogados del fuero federal y cobertura legal total, con tal de que el acuerdo "llegue hasta ahí" y no se profundice el origen de los fondos de la campaña.

El nivel de desprolijidad de la salida fue tal que la propia carta de renuncia presentada por el exvocero tuvo que ser rechazada y rehecha de urgencia por los asesores presidenciales debido a sus insalvables errores de redacción y la agresividad de sus párrafos originales.

“Ni un ChatGPT te armaba algo tan impresentable”, ironizan con crueldad en los despachos oficiales, donde figuras que antes lo respaldaban, como la diputada Lilia Lemoine, ya comenzaron a tomar distancia pública y a manifestar severas dudas sobre su honorabilidad. Incluso los históricos apoyos del espectáculo y la farándula local le soltaron la mano de forma definitiva.

El Frente Familiar Se confirmó su separación de Betina Angeletti, quien busca una defensa paralela para blindar su patrimonio de posibles embargos.

La Extorsión Económica El exfuncionario exige un piso de 5 millones de dólares para autoinculparse y no salpicar hacia arriba en la estructura de la Casa Rosada.

La rebelión de Betina: ¿Estrategia de blanqueo o "imputada colaboradora"?

Al calvario judicial y la soledad política se le sumó el colapso de su estructura familiar. Se confirmó de manera oficial la separación de Adorni y su esposa, Betina Angeletti, una ruptura que excede lo estrictamente conyugal para transformarse en una batalla legal por el reparto de los bienes acumulados en los últimos 24 meses. La sospecha inicial apunta a un divorcio de pantalla diseñado por abogados penalistas para evitar que los previsibles embargos judiciales alcancen las mansiones, vehículos y propiedades que la sociedad conyugal adquirió en su meteórico ascenso económico.

Sin embargo, el verdadero pánico en el entorno del Presidente radica en las amenazas que Angeletti deslizó ante su círculo de confianza. Acostumbrada a sostener un estándar de opulencia que no piensa resignar, la mujer advirtió que si la fiscalía intenta imputarla como partícipe necesaria de las maniobras de lavado, no dudará en acogerse al régimen de imputada colaboradora.

"No me jodan a mí porque salgo a contar absolutamente todo lo que sé sobre los manejos de la guitga", habría disparado la exesposa del vocero. Angeletti operaba como una cómplice necesaria que conocía el origen de los bolsos de "lechuga crocante", y su eventual confesión estallaría como una bomba de tiempo en el corazón de Balcarce 50. El experimento anticasta vive su hora más oscura, tapado por los cadáveres de su propia interna.