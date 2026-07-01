Luz roja para Milei: 6 cada 10 argentinos rechazan su economía y su imagen negativa trepa a 58%

El capital político que consolidó el desembarco de la gestión libertaria comienza a exhibir fisuras estructurales ante el impacto de la crisis en la vida cotidiana.

Según el último estudio de opinión pública de la consultora Equipo Mide, el relato del sacrificio a largo plazo empieza a chocar contra un límite material: el 60% de los encuestados considera que el país avanza en una dirección equivocada bajo la conducción de Javier Milei.

Este indicador no constituye un dato aislado sobre el humor social, sino que llega acompañado por un retroceso simétrico en la valoración de la gestión y un desgaste marcado en los atributos de transparencia que el oficialismo supo enarbolar como bandera fundacional.

El dato metodológicamente más desafiante para los estrategas de la Casa Rosada radica en que el descontento ya perforó el perímetro de la oposición dura. La insatisfacción con la marcha de la economía comenzó a derramarse sobre la base electoral que consagró al Presidente. El informe revela que un 23% de los ciudadanos que votaron por Milei en 2023 hoy evalúa que el rumbo adoptado es incorrecto.

La luz de alarma se vuelve aún más nítida entre los votantes originales de Patricia Bullrich, donde el rechazo a la dirección económica trepa al 39%, evidenciando una severa fatiga de expectativas en el electorado de centroderecha que funcionó como el principal sostén de la gobernabilidad libertaria.

La economía real demuele las expectativas

La raíz del retroceso en los niveles de aprobación encuentra su explicación directa en la experiencia del bolsillo y el consumo. El optimismo inicial cedió terreno frente a las dificultades presupuestarias de los hogares, configurando un escenario de marcado pesimismo de cara al corto plazo:

Balance del bolsillo: El 59% de los argentinos consultados aseveró de forma taxativa que su situación económica personal empeoró desde que Milei asumió la presidencia de la Nación.

Perspectivas sombrías: Lejos de avizorar una salida rápida de la recesión, el 58% de los encuestados proyecta que la realidad socioeconómica general del país continuará deteriorándose en los próximos meses.

El factor transparencia: La percepción sobre el combate a los vicios de la política sufrió un revés considerable. El 47% de los entrevistados cree que actualmente existe más corrupción que en las administraciones pasadas, mientras que apenas un marginal 7% sostiene que la actual gestión está completamente libre de este flagelo.

Radiografía del desgaste del programa oficial

Variable Evaluada El Dato Clave del Informe Impacto Político Inmediato Rumbo del País 60% considera que la dirección es equivocada. Pérdida de adhesión en sectores moderados. Situación Personal 59% afirma estar peor desde el cambio de gestión. El ajuste impacta de lleno en la economía familiar. Votantes de Milei (2023) 23% de los adherentes propios hoy es crítico. Primeras fisuras en el núcleo duro libertario. Votantes de Bullrich 39% rechaza la orientación económica actual. Tensión interna en la alianza táctica con el PRO.

Este combo de indicadores económicos negativos terminó por trasladarse de forma lineal a la valoración de la figura presidencial. La imagen negativa de Javier Milei alcanzó el 58%, una cifra idéntica al porcentaje que desaprueba formalmente el desempeño de su gobierno.

De acuerdo con el análisis de los autores de la investigación, el persistente rechazo a los resultados del plan de estabilización financiera empieza a consolidar un techo rígido para las aspiraciones del oficialismo de cara al horizonte del 2027.

Paradójicamente, el severo desgaste de la gestión nacional no encuentra un canal de expresión nítido en el mapa político tradicional. El estudio de Equipo Mide deja en claro que la fragmentación y la falta de liderazgos claros impiden que la oposición capitalice electoralmente el malestar de la calle.

En el escenario de intención de voto, Javier Milei continúa al frente de las preferencias con un 30%, reteniendo un piso competitivo considerable, seguido a distancia por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien se consolida como la principal referencia opositora con el 19%.