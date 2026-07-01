Escándalo en CABA: Jorge Macri criticó el trabajo de las iglesias que asisten a personas en situación de calle

Las prioridades éticas y de gestión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedaron envueltas en una densa controversia política y social. Mientras miles de personas enfrentan las temperaturas más crueles del año bajo condiciones de extrema vulnerabilidad, el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encendió la polémica al apuntar de manera directa contra la labor comunitaria de las iglesias y organizaciones civiles que asisten a la población en situación de calle.

En sus intervenciones, el mandatario reclamó que se moderen los esquemas de asistencia alimentaria directa porque, bajo su criterio, estas prácticas de subsistencia "generan dependencia" y perpetúan la marginalidad. La mirada oficial sobre el desamparo social desató un enérgico rechazo de la comunidad.

La postura del jefe comunal fue leída por los sectores de la oposición y la militancia social como una muestra de desprecio e insensibilidad frente a una problemática que no para de ramificarse por los barrios porteños. Las críticas apuntan a que el Ejecutivo local pretende ocultar el crecimiento de la indigencia bajo una lógica puramente estética de "decoro urbano", en lugar de implementar políticas de fondo de vivienda y contención.

“Para esta visión del Gobierno, el pobre no es un ciudadano con derechos vulnerados por un Estado ausente; es una mancha en el paisaje que hay que esconder, alejar o ignorar”, fustigaron los referentes territoriales que sostienen los comedores nocturnos.

El cordón sanitario contra el desamparo

La tensión entre la retórica oficialista y la acción solidaria comunitaria de raíz cristiana reabrió una histórica grieta filosófica en torno a los sectores populares.

El cuestionamiento estatal hacia quienes reparten platos de comida caliente y mantas en las plazas porteñas colisiona de frente con el precepto religioso que pregona el amparo al peregrino y al hambriento.

Los críticos de la gestión del PRO aseguran que las autoridades porteñas ensayan una suerte de cordón sanitario alrededor de la indigencia, utilizando las cámaras de seguridad y la presencia policial no para resolver las causas del flagelo, sino para dispersar las concentraciones humanas y evitar que "ensucien" la visual de los distritos comerciales de la Capital.

Ahora a Jorge Macri también le molesta que la Iglesia Católica le dé un plato de comida caliente a la gente en situación de calle.



El silencio de algunos aturde. pic.twitter.com/Ywm7MGjw8l — Diego Falcón (@Diegofalcon) June 30, 2026

La controversia en torno a la asistencia porteña

Eje en Discusión El Enfoque de la Gestión PRO El Reclamo de las Organizaciones Ayuda Alimentaria Sostienen que la distribución de viandas libres atenta contra la reinserción social. Advierten que la comida cambia y salva la vida del que tiene hambre en lo inmediato. Control del Espacio Priorizan la libre circulación, el orden y la limpieza de los frentes comerciales. Denuncian persecución y el intento de convertir a los indigentes en seres "fantasmas". Estructura Social Derivan el abordaje a los paradores oficiales gestionados por el Ministerio de Desarrollo. Critican que el modelo fomenta la especulación inmobiliaria y no ataca la falta de empleo.

"Dicen que 'nada cambia' dando de comer. Tienen razón, dando de comer no cambia el modelo de ciudad que promueven, la precarización laboral ni la falta de hospitales; pero cambia de forma decisiva la realidad del que tiene hambre hoy", sintetizan desde las barriadas populares, desnudando el abismo que separa la calma de los pisos altos de Puerto Madero de la intemperie total de las veredas bonaerenses.

A pesar del malestar gubernamental por la persistencia de las ollas populares, las iglesias católicas y evangélicas ratificaron que continuarán sosteniendo las redes comunitarias frente a lo que diagnostican como un retiro explícito de las herramientas estatales de protección social.

El cruce con el jefe porteño dejó al desnudo que, más allá del ordenamiento del espacio público, el debate profundo gira en torno a los límites de la solidaridad humana ante la crueldad del invierno.

Los puntos de conflicto de la polémica en CABA