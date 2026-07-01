Dejó su cargo pero no los beneficios: Adorni sigue usando el auto oficial a pesar de su renuncia

Mientras el Gobierno pregona un "ajuste necesario", la realidad es un espejo deformante. La salida de Manuel Adorni del gabinete, acorralado por una investigación por enriquecimiento ilícito, confirma que el discurso de la "motosierra" fue apenas un velo para encubrir una nueva voracidad. El hombre que se erigió como la voz de la austeridad se retira bajo la sombra de un escándalo que avergüenza a la ciudadanía: la omisión de medio millón de dólares en su declaración jurada, viajes de lujo pagados en efectivo y una red de complicidades que involucra a familiares para justificar la compra de inmuebles.

Lo más indignante no es solo la corrupción expuesta, sino la resistencia a soltar los beneficios. Las imágenes del exfuncionario bajando de autos oficiales días después de su renuncia son la metáfora perfecta de una clase que se siente dueña del Estado. La implosión de su núcleo íntimo es el capítulo final: su esposa, Bettina Angeletti, ha decidido desmarcarse para evitar el banquillo, dejando al descubierto que donde prometieron "regeneración ética", solo había un esquema de supervivencia personal.

La justicia federal, mediante el fiscal Gerardo Pollicita, ha dejado al descubierto una estructura de impunidad. La compra de propiedades mediante supuestos "préstamos" de jubiladas que ni siquiera comprendían lo que firmaban desnuda la operatoria de quienes prometieron "limpiar" la política y terminaron replicando los vicios más oscuros del pasado.

La "casta" no ha muerto; ha mutado. Se esconde en declaraciones juradas corregidas a último momento y en un discurso que criminaliza al trabajador mientras protege a sus propios privilegiados. El "cambio" prometido terminó siendo un recambio de nombres en un guion que los argentinos ya conocemos de memoria: austeridad para el pueblo y una fiesta de beneficios inconfesables para los intocables de siempre. La pregunta persiste: ¿cuántos otros privilegios se esconden bajo el manto de la actual administración?