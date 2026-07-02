Un tiro en el pie de la oposición: la salida de Adorni le permitió a Milei volver a tener gobernalidad

Los pasillos de la Casa Rosada terminan de asimilar un recambio de gabinete que expone la alarmante falta de manuales básicos de supervivencia en gran parte del arco opositor. En su desesperado afán por anotarse un poroto mediático de corto plazo, legisladores y dirigentes de la oposición salieron en manada a pedir a gritos la renuncia de Manuel Adorni tras salir a la luz sus escandalosos manejos de caja.

Sin embargo, al no prever el tablero completo, terminaron haciéndole el trabajo sucio a Javier Milei: le permitieron barrer rápidamente bajo la alfombra a un funcionario que a esa altura resultaba verdaderamente indefensible.

En lugar de dejar que el portavoz tuitero se cocinara en su propia salsa, desgastando la imagen presidencial día tras día con cada conferencia, la oposición le regaló al primer mandatario la coartada perfecta para lavarse las manos y fingir demencia frente a los negociados de su socio.

El verdadero tiro en el pie de los detractores gubernamentales asoma con la identidad del reemplazo, una movida de realpolitik que huele a azufre puro para los puristas de la ideología. Al voltear al vocero devenido en efímero ministro, le dejaron la puerta abierta de par en par a Diego Santilli, la encarnación más nítida y profesional de la Sagrada Corporación Política.

A diferencia de un Guillermo Francos que solía poner cara de abuelo bueno para calmar las aguas, el "Colo" es un animal de la rosca tradicional que avanza sobre los acuerdos institucionales sin vender moralina barata ni lanzar falsas acusaciones éticas. Santilli no necesita agredir por la red social X ni levantar el dedito acusador frente a las cámaras; su negocio histórico es tejer alianzas en las sombras, acomodar las fichas del poder y garantizar que la maquinaria del Estado siga funcionando cueste lo que cueste.

El entierro de la motosierra a cambio de un tubo de oxígeno

El desembarco definitivo del exvicejefe de Gobierno porteño en el corazón de la Casa Rosada funciona como el acta de defunción de la denominada "revolución violeta". Irónicamente, este giro representa el tubo de oxígeno vital que la administración de Balcarce 50 necesitaba con urgencia para frenar su aislamiento.

Está claro que el nuevo Jefe de Gabinete no le va a arreglar la heladera vacía a la población ni frenará la brutal sangría económica que destruye los ingresos fijos, pero su sola presencia le salva el andamiaje político a Milei en el Congreso y ante los gobernadores.

Este giro de 180 grados sepulta de manera definitiva el discurso de la motosierra y la batalla encarnizada contra la casta que embaucó a más de catorce millones de argentinos entre los años 2021 y 2023. El nuevo hombre fuerte del oficialismo es pragmatismo puro; no compra ni repite las fantasías místicas de las Fuerzas del Cielo.

Su único y exclusivo norte es armar la ingeniería política que sea necesaria para durar, resistir el invierno y llegar al próximo turno electoral, mientras una oposición amateur sigue sin entender absolutamente nada del juego de poder.

Las claves del nuevo escenario político con el desembarco de Santilli