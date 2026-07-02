Política | 2 Jul
El ex vocero libertario busca huir del país
Adorni prepara las valijas: acorralado por las justicia y el repudio social, planea fugarse a Uruguay
15:24 |En esta nota vas a enterarte cómo el ex vocero y jefe de Gabinete libertario planea cruzar el charco para huir de las causas por enriquecimiento ilícito. Te contamos los detalles de la filtración que hizo estallar Eduardo Feinmann sobre el asfixiante rechazo en la calle que ya no le permite vivir en paz. ¿Venían a barrer a la casta o terminaron copiando el cobarde manual de fuga del macrismo?
La rosca política amaneció prendida fuego y el relato de la pureza libertaria se terminó de estrellar de frente contra la realidad. Resulta que Manuel Adorni, el hombre que nos daba clases de moral por televisión con la motosierra en la mano, ahora no puede pisar una vereda sin que lo insulten.
La indignación popular por sus obscenos curros millonarios y los negocios turbios de su círculo íntimo lo arrinconaron de tal manera que ya estaría armando las valijas para huir del país.
Fue el mismísimo periodista Eduardo Feinmann quien prendió el ventilador en las últimas horas y dejó expuesto el plan de fuga del exfuncionario hacia tierras charrúas.
Pero lejos de los atriles, los pendrives y la soberbia tuitera, la verdadera razón detrás de este exilio VIP es el pánico absoluto a los pasillos de Comodoro Py.
Adorni está siendo investigado por un enriquecimiento ilícito escandaloso que no resiste ningún archivo ni peritaje contable, y sabe perfectamente que si se queda en Argentina, los números no cierran por ningún lado.
El supuesto "repudio en las calles" es la excusa victimista perfecta para justificar una salida elegante antes de que la Justicia le pida explicaciones serias y termine con las pulseras puestas.
Y como la casta siempre se protege utilizando el mismo manual, el ex vocero no inventó nada nuevo. Esta bochornosa maniobra de escape es un calco exacto de lo que hizo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón en 2020.
El histórico operador y arquitecto de la mesa judicial de Mauricio Macri huyó a Uruguay cuando las papas quemaban por extorsión, inaugurando una ruta de impunidad dorada que ahora los libertarios parecen dispuestos a transitar. Prometieron terminar con los privilegios, pero ante la primera investigación, terminaron sacando pasaje de ida para no dar la cara.
Lo que tenés que saber sobre el escándalo:
- Exilio VIP: Eduardo Feinmann destapó que Manuel Adorni planea irse a vivir a Uruguay con su familia.
- Condena social: El exfuncionario no puede caminar por las calles argentinas debido al repudio generalizado por sus negocios de guante blanco.
- Pánico judicial: La verdadera razón detrás de la huida es el avance inminente de la causa por enriquecimiento ilícito en los tribunales federales.
- El alumno de Pepín: Adorni copia burdamente la estrategia de Rodríguez Simón, el operador macrista que se fugó al país vecino en 2020 para esquivar a la Justicia.