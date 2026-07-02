Adorni prepara las valijas: acorralado por las justicia y el repudio social, planea fugarse a Uruguay

La rosca política amaneció prendida fuego y el relato de la pureza libertaria se terminó de estrellar de frente contra la realidad. Resulta que Manuel Adorni, el hombre que nos daba clases de moral por televisión con la motosierra en la mano, ahora no puede pisar una vereda sin que lo insulten.

La indignación popular por sus obscenos curros millonarios y los negocios turbios de su círculo íntimo lo arrinconaron de tal manera que ya estaría armando las valijas para huir del país.

Fue el mismísimo periodista Eduardo Feinmann quien prendió el ventilador en las últimas horas y dejó expuesto el plan de fuga del exfuncionario hacia tierras charrúas.

Pero lejos de los atriles, los pendrives y la soberbia tuitera, la verdadera razón detrás de este exilio VIP es el pánico absoluto a los pasillos de Comodoro Py.

Adorni está siendo investigado por un enriquecimiento ilícito escandaloso que no resiste ningún archivo ni peritaje contable, y sabe perfectamente que si se queda en Argentina, los números no cierran por ningún lado.

El supuesto "repudio en las calles" es la excusa victimista perfecta para justificar una salida elegante antes de que la Justicia le pida explicaciones serias y termine con las pulseras puestas.

Y como la casta siempre se protege utilizando el mismo manual, el ex vocero no inventó nada nuevo. Esta bochornosa maniobra de escape es un calco exacto de lo que hizo Fabián "Pepín" Rodríguez Simón en 2020.

El histórico operador y arquitecto de la mesa judicial de Mauricio Macri huyó a Uruguay cuando las papas quemaban por extorsión, inaugurando una ruta de impunidad dorada que ahora los libertarios parecen dispuestos a transitar. Prometieron terminar con los privilegios, pero ante la primera investigación, terminaron sacando pasaje de ida para no dar la cara.

Lo que tenés que saber sobre el escándalo: