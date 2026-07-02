Milei y Caputo van por la plata de los jubilados para salvar la economía

La motosierra se quedó sin nafta y ahora buscan financiamiento en la caja más vulnerable de la República Argentina. Resulta que Javier Milei y su ministro estrella Luis Caputo están analizando seriamente reventar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad para tapar los agujeros de su propia malaria.

La desesperación por mostrar algún rebote económico los empuja a repetir las mismas mañas de la vieja política. El relato sagrado del déficit cero choca de frente con la cruda realidad.

Las autoridades de ANSES ya tendrían la orden de abrir el grifo para inyectar esos recursos estratégicos en el mercado financiero local. La jugada maestra consiste en liquidar el respaldo de los retirados para subsidiar préstamos y simular una primavera de consumo fugaz.

Mientras los abuelos cobran jubilaciones de miseria que rozan la indigencia, los cráneos de Balcarce 50 usan sus fondos como cajero automático. ¿Esta era la libertad que nos prometieron en campaña?

Lejos de respetar la propiedad privada, el oficialismo demuestra que no le tiembla el pulso a la hora de expropiar la guita ajena. La historia nos enseña que cada vez que el Estado metió mano en estas reservas, el resultado fue un desfalco verdaderamente monumental y sin culpables.

Los mismos que daban clases de moral por televisión ahora arman un esquema de saqueo digno de los peores gobiernos peronistas. La doble vara ya no se puede ocultar ni con trolls.

La casta se financia con hambre

El cinismo de la cúpula gubernamental alcanzó niveles directamente pornográficos en las últimas horas de rosca. Pretenden reactivar el alicaído crédito privado licuando el escaso respaldo patrimonial de todo el sistema previsional.

No hay alquimia contable que pueda justificar semejante robo a plena luz del día contra los sectores más castigados. La paciencia social pende de un hilo cada vez más fino en las calles del conurbano.

Lo que tenés que saber sobre el nuevo saqueo: