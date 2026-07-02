Deportes | 2 Jul
EL FÚTBOL MANCHADO CON SANGRE
A 32 años del asesinato de Andrés Escobar: cuando la mafia del narcotráfico le cobró un autogol con la vida
17:22 |En esta nota vas a enterarte los detalles de uno de los crímenes más oscuros y brutales de la historia del deporte mundial. Te contamos cómo un simple error adentro de la cancha le costó la vida a Andrés Escobar, el defensor de la selección colombiana que fue ejecutado a sangre fría por los carteles narcos en Medellín. A 32 años de una tragedia que demostró que, a veces, la pelota sí se mancha y de la peor manera.
El fútbol, ese deporte hermoso que tantas veces nos salva de la angustia cotidiana, también tiene sus páginas escritas con pura sangre y terror. Hoy se cumplen exactamente 32 años del asesinato de Andrés Escobar, un pibe de apenas 27 años que cometió el "delito" de equivocarse en una cancha de fútbol durante el Mundial de Estados Unidos 1994. En aquel entonces, la selección cafetera era una verdadera máquina, pero cargaba sobre sus hombros con la pesada sombra del crimen organizado.
La tragedia comenzó a gestarse el día que Colombia enfrentó a los locales y Escobar tuvo la desgracia de marcar un gol en contra, sellando la prematura eliminación de su equipo. Ese error deportivo, que en cualquier país normal terminaría en una simple amargura de tablón, en la Colombia de los 90 significó firmar su propia sentencia de muerte. Aquel autogol fortuito provocó pérdidas verdaderamente millonarias para los oscuros zares del narcotráfico que habían apostado fortunas por la victoria de su país.
El vuelto se lo cobraron diez días después. En la madrugada del 2 de julio de 1994, en el parqueadero de un restaurante en Medellín, la mafia lo emboscó sin piedad. Los sicarios le vaciaron el cargador mientras le gritaban irónicamente "¡Gol!" con cada disparo que le impactaba en el cuerpo. Una ejecución a sangre fría que cruzó para siempre el límite entre el potrero y el inframundo criminal. Su última frase antes del desenlace, "La vida no termina aquí", sigue resonando como un grito de dolor en la memoria de todo el planeta fútbol.
Lo que tenés que saber sobre la tragedia del "Caballero del Fútbol"
El error fatal: Durante el Mundial 1994, Escobar marcó un gol en contra frente a Estados Unidos, causando la eliminación de una Colombia que era gran candidata.
Apuestas de sangre: El fracaso deportivo le hizo perder millones de dólares a los capos del narcotráfico, quienes decidieron cobrarse la deuda con la vida del jugador.
La ejecución: Fue acribillado a los 27 años en Medellín, mientras sus asesinos le gritaban "gol" por cada tiro que recibía.