Deportes | 2 Jul EL FÚTBOL MANCHADO CON SANGRE A 32 años del asesinato de Andrés Escobar: cuando la mafia del narcotráfico le cobró un autogol con la vida 17:22 |En esta nota vas a enterarte los detalles de uno de los crímenes más oscuros y brutales de la historia del deporte mundial. Te contamos cómo un simple error adentro de la cancha le costó la vida a Andrés Escobar, el defensor de la selección colombiana que fue ejecutado a sangre fría por los carteles narcos en Medellín. A 32 años de una tragedia que demostró que, a veces, la pelota sí se mancha y de la peor manera.