La masacre del empleo en blanco: 300.000 puestos formales destruidos bajo el signo de la motosierra

La rosca económica amaneció prendida fuego al confirmarse que la ansiada reactivación es pura espuma digital. La destrucción de la matriz productiva ya es un hecho que golpea sin piedad el bolsillo de la clase trabajadora.

Resulta que el vaciamiento de la formalidad avanza a paso firme mientras en la Casa Rosada miran para otro lado. El Excel no miente y los datos de la calle desmienten categóricamente cualquier primavera financiera.

El termómetro más cruel de esta tragedia es la recaudación estatal, que se cae a pedazos sin ningún tipo de freno a la vista. El Impuesto al Valor Agregado (IVA) sufrió un desplome del -7,2% real en comparación con el año 2025.

Este derrumbe es la prueba cabal de que el consumo interno está completamente paralizado por la asfixia salarial. No hay alquimia contable que pueda maquillar semejante agujero fiscal en las arcas públicas.

La sangría también se refleja con crudeza en el sistema previsional que sostiene a nuestros castigados abuelos. Los aportes personales cayeron un -4,6% y las contribuciones patronales retrocedieron un -3,3%.

Todo el ecosistema atado al mercado en blanco retrocede casilleros a una velocidad que asusta a los propios consultores oficialistas. El famoso déficit cero se logra exprimiendo a los sectores medios que ya no tienen margen de ahorro.

El imperio de la marginalidad

¿Por qué la caja del Estado respira aire viciado en plena recesión? Desde que Javier Milei pisó el poder, más de 300.000 asalariados perdieron su histórico puesto en blanco. Semejante masacre laboral empujó a una marea humana hacia los rincones más oscuros de la supervivencia cotidiana. La motosierra funcionó a la perfección para talar los derechos adquiridos de la población económicamente activa.

Los caídos del sistema no se evaporaron por arte de magia, sino que aterrizaron en la precariedad absoluta. El esquema oficial expulsó a la vía pública a 160.000 nuevos empleados no registrados y generó 420.000 cuentapropistas sin ninguna cobertura.

¿Esta era la famosa luz al final del túnel que prometía la cúpula violeta? El ejército de excluidos crece descontroladamente en cada rincón del siempre caliente conurbano bonaerense.

Y no estamos hablando de pibes que agarran la bicicleta para hacer changas rápidas en aplicaciones móviles de moda. Son personas desesperadas buscando un rebusque miserable para juntar un ingreso básico de pura subsistencia.

Mantener a un empleado en regla es una utopía para firmas ahogadas por el nulo consumo y la feroz inundación de importados. No hay Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que salve al tejido Pyme nacional.

Dos naciones en una

Esta dualidad enfermiza partió el mapa geográfico en dos realidades diametralmente opuestas y violentas. Mientras las provincias atadas a la minería y los hidrocarburos no convencionales festejan ganancias astronómicas, el resto del país se asoma al precipicio.

El grueso del interior sufre una contracción brutal de su riqueza local y llora el cierre masivo de persianas. El plan extractivista avanza dejando tierra arrasada para nuestra histórica industria tradicional.

Lo que tenés que saber sobre la peruanización económica: